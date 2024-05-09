Xencelabs 推出業界首款 16 吋 4K OLED Pen Display：專業性與便攜性的終極融合

靈活性是 Xencelabs Pen Display 16 的特點之一，該設備多元化的使用方式證明了 Xencelabs 的產品設計理念。顯示器厚度僅 0.47 吋（12 毫米），重量為 2.67 磅（1.21 公斤），非常輕巧，讓您可以隨心所欲地帶到任何地方，到您喜歡的咖啡廳、客戶簡報，或從教室帶到家中。Xencelabs Pen Display 16 可以透過單一 USB-C 到 USB-C 接線，連接到任何兼容的 PC、Mac 或 Linux 手提電腦。配備 10 位元集線器，以供需要透過 HDMI 或 Display Port 連接的用戶使用。隨附便攜的 Xencelabs Mobile Easel 支架，可提供兩個繪圖角度。

影像品質出色的 OLED Display

4K OLED Pen Display 能夠回應創意用戶希望繪畫和插畫中的色彩更加生動逼真的需求。OLED Display 還能夠消除背光滲色和開花像素等視覺瑕疵。此外，藝術家對於這款設備能夠在真正的黑色背景上呈現逼真顏色感到滿意。

另外，顯示器的邊到邊 Super-AG 蝕刻玻璃表面能夠提供無縫自然的筆觸效果，而且幾乎不會反光。Pen Display 支援多達 10.7 億種顏色，具有五個原廠校準的色彩空間：Adobe® RGB (98%)、P3-DCS (98%)、sRGB (99%)、Rec 2020 和 Rec 709。顯示器的鋁質背殼能夠快速散熱，而且不會產生干擾性的風扇噪音。

流暢、準確、靈敏的筆觸表現

Xencelabs Pen Display 16 配有兩支感壓筆，以滿足藝術家的人體工學或風格需求。帶有 3 個按鈕的筆筆身較寬，設有三個可自訂的應用程式快捷鍵，帶有兩個按鈕的細筆適合追求真實鉛筆或幼身筆刷的感覺和效果的用戶。兩者都配有感壓橡皮擦。

Quick Keys — 每個應用程式可達 40 個快捷鍵

超級方便易用的 Quick Keys 遙控器具有八個可自訂的按鍵，配搭 OLED Display 和顏色編碼轉盤，可用於製作多個軟件應用程式的快捷鍵。一次充電可工作長達 53 小時。

定價與上市

Xencelabs Pen Display 16 Bundle（建議售價 1,249 美元，歐盟建議售價 1389 歐元，英國建議售價 1199 英鎊），Xencelabs Pen Display 16 Essentials（建議售價 999 美元，歐盟建議售價 1129 歐元，英國建議售價 969 英鎊），預計將分別於今年 5 月和 6 月底在 Xencelabs 網店和 Amazon 上發售。如欲查看其他地區的定價和當地經銷商，請參閱 www.xencelabs.com。

關於 Xencelabs

Xencelabs 成立於 2019 年，是一家全球性公司，提供一流的數碼繪圖解決方案，讓創意專業人士能夠擴展創意並提高生產力。如需更多關於 Xencelabs 的資訊，請到訪 www.xencelabs.com

SOURCE Xencelabs