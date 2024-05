Xinhua Silk Road: A conversão CA-CC das linhas de transmissão ajuda a resolver o dilema da demanda de energia e da atualização da rede no leste da China

PEQUIM, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O projeto de transmissão de energia CC Yangzhou-Zhenjiang, o primeiro projeto a converter linhas de transmissão CA em operação para CC na China, entrou em operação na província de Jiangsu, no leste da China, no domingo.

Sem alterar a estrutura principal das torres de transmissão que cruzam o rio Yangtze, a State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd. atualizou as linhas de transmissão entre as duas cidades em lados diferentes do rio para melhorar a capacidade de transmissão das redes existentes.

Como um exemplo reproduzível, o projeto significa muito para áreas com grande população, mas com espaço limitado para a construção de novas redes, pois as tecnologias de conversão CA-CC relacionadas podem resolver problemas de transmissão de energia de longa distância entre redes de energia regionais e economizar muitos custos, disse Chen Songtao, diretor de Planejamento e Gerenciamento do Departamento de Construção da State Grid Jiangsu Electric Power Co.

Atualmente, a transmissão de energia para o sul de Jiangsu a partir do norte de Jiangsu, pontilhada por novos projetos de energia, depende principalmente de seis corredores de transmissão que cruzam o rio Yangtze. Mas a crescente demanda de transmissão de energia e a proteção ecológica mais rigorosa do rio Yangtze tornam menos provável a construção de novos corredores e a melhoria da capacidade de transmissão dos corredores existentes é mais imperativa agora.

Comparadas com as linhas de transmissão de energia CA, as linhas de CC com a mesma voltagem têm maior capacidade de transmissão e menor perda de transmissão e, por meio da conversão CA-CC, as linhas de transmissão Yangzhou-Zhenjiang agora possuem uma capacidade de transmissão de 1,2 milhão de kW, introduziu Chen.

Além da expansão de capacidade, a conversão AC-DC de linhas de transmissão tem múltiplas vantagens, como alta confiabilidade e eficiência econômica. Tomando a seção trans-Yangtze como exemplo, seu período de construção foi de 5-6 meses mais curto do que o de construção de novas linhas de transmissão e o investimento relacionado caiu quase 60 milhões de yuans, acrescentou Chen.

Usando robôs inteligentes para alcançar uma construção altamente eficiente e verde, a State Grid Jiangsu Electric Power viu a eficiência relacionada muito melhorada do que a construção manual tradicional. Xu Huaiyu, vice-engenheiro-chefe do projeto, disse que um lote de resoluções de engenharia para mudança de linha de transmissão de longa distância e nove realizações de inovação foram desenvolvidos independentemente pela empresa para facilitar a construção seguinte.

Após a conclusão das fases II e III do projeto, sua capacidade de transmissão provavelmente chegará a 3,60 milhões de kW e satisfará ainda mais a demanda de transmissão de energia em Jiangsu.

