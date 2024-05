Xinhua Silk Road: A marca chinesa de veículos elétricos Zeekr chama a atenção como uma marca preferida pelos estrangeiros na cerimônia de gala do Dia da Marca China 2024

PEQUIM, 14 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Zeekr, principal fabricante chinesa de veículos elétricos, ganhou ampla atenção na cerimônia de gala do Dia da Marca da China de 2024 por sua inclusão entre as 50 marcas chinesas mais preferidas pelos estrangeiros este ano.

Como uma marca jovem de veículos elétricos, a Zeekr recebeu a honra em 10 de maio graças à sua superioridade em votos on-line, dados objetivos, presença no exterior e avaliação de especialistas.

A foto mostra que a Zeekr (ZK. NYSE) abriu seu capital na Bolsa de Valores de Nova York em 10 de maio. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Nascida em meio ao crescimento da indústria automotiva da China, a Zeekr, que estreou na Bolsa de Valores de Nova York também em 10 de maio, acabou se tornando agora uma líder de mercado em vez de um seguidor na florescente fabricação de veículos elétricos na China.

Com seus modelos de primeira linha repetidamente garantindo as principais posições como campeões de vendas entre os veículos elétricos de luxo da China, a Zeekr, que estreou em abril de 2021, manteve seu impulso ao introduzir consistentemente pelo menos dois novos modelos a cada ano desde 2023.

No final de abril, a Zeekr entregou mais de 240.000 VEs. A entrega mensal foi de 16.000 VEs em abril, representando um aumento ano a ano de 99%, um novo recorde mensal acompanhando o crescimento da entrega de janeiro a abril de 111%.

Dando grande importância à experiência do usuário e à segurança, a Zeekr prioriza o conceito de usuário em primeiro lugar em cada inovação tecnológica. Seus esforços para aprimorar a resistência da estrutura do veículo, a segurança da bateria e a utilização do espaço interior retribuem à empresa com o favor e a confiança dos consumidores tanto no país quanto no exterior.

Explorando a direção inteligente, as tecnologias de bateria e motor, materiais para carrocerias automotivas e outros campos de ponta, a Zeekr mantém sua dedicação em superar com inovação. Agora, orgulha-se de contar com seis centros de P&D em todo o mundo para aprimorar ainda mais suas vantagens tecnológicas e atrair mais consumidores.

Com mais de 120.000 funcionários no mundo inteiro, a fabricante chinesa de VEs, cujos VEs são apelidados de "tanques na estrada", entrou em mais de 20 mercados principais em todo o mundo, incluindo Suécia, Holanda, Alemanha, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Tailândia, Filipinas, Laos e Mianmar.

Organizada pelo escritório do Projeto de Marcas Nacionais da Agência de Notícias Xinhua e do Serviço de Informações Econômicas da China este ano, a atividade de seleção das marcas chinesas mais preferidas pelos estrangeiros foi realizada anualmente para promover a marca de produtos fabricados na China.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/340165.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2412207/image_1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road