Xinhua Silk Road: a fabricante chinesa de Baijiu Wuliangye foi eleita a marca chinesa preferida pelos consumidores globais pela terceira vez

PEQUIM, 15 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Wuliangye, principal fabricante chinesa de Baijiu, foi eleita uma das marcas chinesas mais favorecidas pela terceira vez no evento Foreigners' Most-favored China's Brands, de acordo com os resultados revelado na festa do China Brand Day 2024, realizada em 10 de maio em Xangai.

Como representante típico das marcas nacionais da China e líder na indústria chinesa de Baijiu, a Wuliangye obteve o maior número de votos on-line na categoria Baijiu Chinês do evento, indicando que a marca é altamente reconhecida e preferida pelos consumidores estrangeiros.

A foto mostra o tour de intercâmbio cultural global "Harmony & Beauty" em Wuliangye, na Nova Zelândia. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

A Wuliangye tem insistido na inovação, ao mesmo tempo em que herdou técnicas de fabricação de cerveja de mais de mil anos ao longo dos anos, impulsionando avanços em tecnologias importantes, como mecanismos de fermentação microbiana, em uma tentativa de construir uma marca de nível mundial com características culturais chinesas distintas.

Com esses esforços, a Wuliangye observou um aumento no valor da marca. Ela liderou as marcas de Baijiu na lista de 2024 das 500 marcas mais valiosas do mundo, divulgada pela Brand Finance, com um valor de marca de 25,895 bilhões de dólares americanos, com a classificação de força da marca atingindo o nível mais alto do mundo: AAA+.

A produtora chinês de Baijiu também tem se esforçado para fortalecer sua presença global. Até o momento, ela criou três centros de marketing internacionais nas regiões Ásia-Pacífico, Europa e Américas, atualizou seus negócios em Tóquio, Japão e Hong Kong, na China, expandiu os cenários de consumo de "Baijiu chinês mais culinária chinesa" e alavancou criativamente o modelo operacional de "cultura mais experiência" para levar a cultura do Baijiu chinês ao mundo.

Ao mesmo tempo, a marca tem feito aparições frequentes na Cúpula do G20, no Fórum Boao para a Ásia, na Expo Internacional de Importação da China e em outros eventos internacionais, apresentando constantemente a inovação e a expressão da cultura do Baijiu chinês e melhorando significativamente a imagem e o valor de si mesma e da marca de Baijiu chinês.

Em sua contínua cooperação aberta, a Wuliangye tem contado histórias do Baijiu chinês, difundindo continuamente o conceito cultural de "harmonia, coexistência, beleza e cooperação", de modo a aumentar o reconhecimento do valor internacional da Wuliangye e das marcas chinesas.

O evento Foreigners' Most-favored China's Brands foi lançado em conjunto pelo Projeto de Marcas Nacionais da Agência de Notícias Xinhua, pelo Serviço de Informação Econômica da China (CEIS) e por muitas outras instituições, com o objetivo de promover a presença internacional de mais marcas chinesas.

