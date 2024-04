Xinhua Silk Road: festival de cultura folclórica popular de minorias étnicas começa em Jiangxi, no leste da China

BEIJING, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A província de Jiangxi, no leste da China, lançou recentemente uma esplêndida variedade de atividades culturais folclóricas, já que um festival de cultura folclórica de minorias étnicas foi celebrado com grande fervor.

Foto tirada em 13 de abril de 2024 mostra que três meninas da vila de Yanglin estão dançando em longas varas de bambu. (Foto de Chen Qihai) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) Foto tirada em 13 de abril de 2024, mostra que um morador do vilarejo de Yanglin está fazendo uma bolsa de perfume chinês. (Foto de Shi Yu) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

O vilarejo de Yanglin, localizado no condado de Shanggao, na cidade de Yichun, é um belo vilarejo habitado por chineses estrangeiros retornados de vários grupos étnicos. Os moradores locais comemoraram o festival de cultura folclórica de minorias étnicas com os turistas por meio de atividades folclóricas, como dança com vara de bambu, preparação de iguarias especiais e confecção de artesanato especial.

É sabido que a aldeia é composta por Yao, Dong, Dai, Zhuang, Jing, Miao e outros grupos étnicos. É uma das maiores vilas de minorias étnicas na região oeste da província de Jiangxi.

