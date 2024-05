Xinhua Silk Road: Quatro décadas depois, Lianyungang, no leste da China, vê avanços gigantescos em meio à abertura de alto nível

PEQUIM, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Um evento de entrevista foi realizado na cidade de Lianyungang, na província de Jiangsu, no leste da China, de 26 a 30 de abril, para aprender sobre o enorme desenvolvimento da cidade nos últimos 40 anos, se beneficiando da reforma e abertura chinesas.

Desde que se tornou uma das primeiras cidades costeiras a avançar na abertura em 1984, Lianyungang deu saltos gigantescos de uma cidade agrícola tradicional para uma cidade industrial costeira, um centro nacional de transporte abrangente e uma cidade bonita e civilizada.

Foto fornecida por Lianyungang (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Nos últimos 40 anos, o PIB regional de Lianyungang cresceu de 2,36 bilhões de yuans em 1984 para 436,36 bilhões de yuans atualmente, um aumento de 185 vezes.

Durante o mesmo período, a renda dos residentes urbanos e rurais da cidade aumentou de 604 yuans e 462 yuans para 43.769 yuans e 24.411 yuans, respectivamente. Em 2023, a renda disponível per capita de todos os residentes em Lianyungang alcançou 35.983 yuans.

A cidade melhorou e modernizou a estrutura industrial, marcando a transição da agricultura tradicional para a indústria portuária e indústrias de alta tecnologia.

Nas últimas quatro décadas, a movimentação de carga em Lianyungang aumentou de 9 milhões de toneladas para 320 milhões de toneladas. Os trens de carga China-Europa e China-Ásia Central que partiram da cidade realizaram 16 mil viagens, ocupando o primeiro lugar na província.

As zonas de comércio livre e zonas francas abrangentes na cidade se desenvolveram rapidamente, com a taxa média de crescimento anual de importação e exportação de zonas francas abrangentes excedendo 40%. A cidade se tornou um dos portais mais convenientes aos países da Ásia Central e para as partes central e ocidental da China, movimentando mais de 80% da carga em trânsito do Cazaquistão à China.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/339992.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2401476/pic.jpg

FONTE Xinhua Silk Road