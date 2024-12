Xinhua Silk Road: nordeste da China, Harbin, recebe visitantes com atrações especiais de gelo e neve

PEQUIM, 23 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A 26ª edição do Harbin Ice and Snow World foi inaugurada em Harbin, conhecida como a "cidade do gelo" na província de Heilongjiang, no nordeste da China, em 21 de dezembro, marcando o retorno de um dos parques temáticos de inverno mais emblemáticos do país.

Muitos visitantes se reuniram no parque quando foi inaugurado, e alguns deles fizeram fila por centenas de metros para experimentar os populares escorregadores de gelo.

A foto mostra o boneco de neve gigante em Harbin, província de Heilongjiang, nordeste da China. (Xinhua/Dai Jinrong) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Além do Harbin Ice and Snow World, muitas atrações com temas de inverno também foram lançadas pela cidade de Harbin para presentear os visitantes.

Em 17 de dezembro, um boneco de neve gigante foi erguido no parque musical de Qunli. Usando um lenço e chapéu vermelhos e um rosto sorridente, esse marco anual da cidade atraiu multidões de turistas.

Na Sophia Square e na Central Street, dez adoráveis pinguins do Harbin Polarpark gingavam e cantavam para cumprimentar seus fãs.

Na área cênica de Sun Island, uma requintada escultura de neve de 20 metros de altura de Sun Wukong, conhecida como o Rei Macaco, estreou na 37ª Sun Island International Snow Sculpture Expo em Harbin, exibindo uma postura majestosa e poderosa.

Uma exibição de rosas amarelas congeladas em tijolos de gelo em frente a um shopping center na cidade se tornou viral nas redes sociais, quando as rosas explodiram da parede de gelo para criar uma cachoeira de flores.

Uma série de eventos especiais, como o 41º Festival Internacional de Gelo e Neve de Harbin, o 51º Parque de Arte da Lanternas de Gelo, o 7º Carnaval de Gelo e Neve do Rio Songhua, o 36º Concurso Internacional de Escultura de Gelo e o 12º Concurso Internacional de Escultura de Gelo Combinado serão realizados para liberar o apelo das atividades da marca de gelo e neve de Harbin.

