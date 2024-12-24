新華絲路：聚焦「爾濱2.0」｜「頂流」IP組團返場

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24 12月, 2024, 16:25 CST

北京2024年12月24日 /美通社/ -- 12月21日，第26屆哈爾濱冰雪大世界拉開神秘面紗，「頂流」打卡地「限時回歸」。

一開園就有大批遊客蜂擁而至，很多遊客為了體驗熱門冰滑梯，排起了數百米的長隊。

「網紅」大雪人「回歸」松花江畔。新華社記者 戴錦鎔 攝 (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)
「網紅」大雪人「回歸」松花江畔。新華社記者 戴錦鎔 攝 (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

除了萬眾矚目的冰雪大世界，今冬「爾濱」多個「流量擔當」重新與大家見面。

17日，位於群力音樂公園的「網紅」大雪人「回歸」松花江畔。圓滾滾的肚子、紅圍巾、紅帽子，加上治癒的笑容，一經亮相就受到關注。

在索菲亞廣場和中央大街，10只企鵝邁著小碎步，召開巡遊「粉絲見面會」。時而張開翅膀賣力奔跑，搖搖晃晃；時而伸長脖頸引吭高歌，優雅大方……

在太陽島景區的第37屆太陽島雪博會上，雪雕作品《悟空歸來》威風凜凜，吸引不少關注。

在哈爾濱一商場前，冰封「黃玫瑰」如瀑布一般從冰牆裡流淌而出，多次登上社交媒體熱搜。「浪漫熱烈」「爾濱總給我驚喜」……網友好評不斷。

隨著哈爾濱冰雪大世界開幕，第41屆哈爾濱國際冰雪節、第51屆冰燈藝術遊園會、第7屆松花江冰雪嘉年華、第36屆國際冰雕比賽、第12屆國際組合冰雕比賽等特色活動將逐一亮相，擦亮「冰世界 雪天下」城市名片。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/343683.html

 

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