Yakima Chief Hops revela DynaBoost™, um extrato fluido de hidromassagem para elevar o aroma da cerveja

YAKIMA, Washington, 18 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Yakima Chief Hops (YCH), fornecedora global de lúpulo de propriedade de produtores, tem o orgulho de apresentar o DynaBoost™! Anteriormente conhecido como YCH 702, o DynaBoost™ se destaca como um extrato de lúpulo excepcionalmente fluido e específico para uma variedade. Projetado para uso em hidromassagem, o DynaBoost™ foi criado usando um processo proprietário, capturando atributos de aroma de lúpulo reais e entregando-os à sua cerveja em uma garrafa fácil de servir.

"É gratificante apresentar um produto que resume nossa pesquisa em uma solução prática e inovadora para cervejeiros", disse Tessa Schilaty, gerente técnica de marketing da YCH. "DynaBoost™ não apenas melhora o paladar sensorial com sua alta concentração de compostos de lúpulo solúveis em cerveja, mas também aborda os desafios logísticos e econômicos que as cervejarias modernas enfrentam."

O principal ponto forte do DynaBoost™ é sua extrema fluidez, fluindo sem esforço em temperatura ambiente, sem a necessidade de banho de água quente. Usado como um substituto fácil para pellets T-90 na banheira de hidromassagem, esse produto altamente solúvel pode aumentar o rendimento do lado quente em até 5%. Apenas 1kg de DynaBoost™ pode substituir 10kg de pellets T-90, economizando custos de frete e espaço em seu refrigerador.

"Exploramos um nome que capturasse o quão dinâmico esse produto é", afirma o diretor de marketing da YCH, Pascal Fritz. "Com base em testes internos e no feedback de nossos parceiros cervejeiros, percebemos que esse extrato era excepcional. Além de sua fluidez, pode aumentar o perfil de lúpulo da cerveja de uma forma que outros produtos não conseguem."

DynaBoost™ está atualmente disponível em Simcoe®, Citra®, Mosaic®, Sabro® e Centennial, com mais em breve! Este notável extrato fluido está pronto para ser enviado em frascos graduados de HDPE recicláveis de 1 kg e 10 kg.

Schilaty acrescenta: "Este produto é uma prova do nosso compromisso com a qualidade e a eficiência, fornecendo aos cervejeiros uma ferramenta que eleva a arte e a ciência da fabricação de cerveja. DynaBoost™ é um divisor de águas para operações cervejeiras, grandes e pequenas."

Aumente suas aventuras cervejeiras a alturas encantadas com DynaBoost™! Saiba mais sobre o Dynaboost™ e seus aplicativos aqui.

A YCH é uma fornecedora global de lúpulo 100% propriedade dos produtores, com a missão de conectar cervejeiros com fazendas familiares de lúpulo. Operando há mais de 30 anos, nos tornamos líderes em inovação, qualidade e atendimento ao cliente. Somos um recurso para cervejeiros, fornecendo pesquisas e produtos líderes do setor. Somos defensores da sustentabilidade e de causas sociais significativas, trabalhando para apoiar as comunidades que nos rodeiam. https://www.yakimachief.com/

