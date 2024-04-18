Yakima Chief Hops 推出具流動性的漩沉萃取物 DynaBoost™ 以提升啤酒香氣

美國華盛頓州雅基馬2024年4月19日 /美通社/ -- 由種植者所擁有的全球啤酒花供應商 Yakima Chief Hops (YCH) 隆重推出 DynaBoost™！DynaBoost™ 前稱為 YCH 702，以其出色的流動性和特定品種的啤酒萃取物脫穎而出。DynaBoost™ 專為用於漩沉而設，採用專利的製程製成，捕捉真實的啤酒花香氣特性，產品以易於倒入的瓶子包裝，讓您可以其輕鬆注入您的啤酒中。

YCH 技術營銷經理 Tessa Schilaty 表示：「能夠推出一款將我們的研究成果轉化為釀酒師實用而創新解決方案的產品，讓人感到非常滿意。DynaBoost™ 不僅透過高濃度且可溶於啤酒的酒混合物來增強口感，還可以解決現代啤酒廠面對的物流和經濟挑戰。」

由種植者所擁有的全球啤酒花供應商 Yakima Chief Hops (YCH) 隆重推出 DynaBoost™！DynaBoost™ 前稱為 YCH 702，以其出色的流動性和特定品種的啤酒萃取物脫穎而出。DynaBoost™ 專為用於漩沉而設，採用專利的製程製成，捕捉真實的啤酒花香氣特性，產品以易於倒入的瓶子包裝，讓您可以其輕鬆注入您的啤酒中。

DynaBoost™ 的主要優勢在於易於倒注，室溫下無需熱水浴即可輕鬆流動。這款高溶解度的產品可在漩沉中輕鬆替代 T-90 顆粒，更可將熱側產量提高達 5%。只需 1 公斤 DynaBoost™ 即可取代 10 公斤的 T-90 顆粒，節省運費成本和冷藏設備的空間。

YCH 市場總監 Pascal Fritz 表示：「我們探索到一個能夠展現該產品的動態特性的名稱。根據內部測試和釀造合作夥伴的反饋，我們意識到這種萃取物非常出色。它除了易於倒注外，還可以其他產品無法比擬的方式提升啤酒的啤酒花特性。」

DynaBoost™ 目前已推出 Simcoe®、Citra®、Mosaic®、Sabro® 和 Centennial 版本，更多版本即將推出！這款出色且具流動性的萃取物會以 1 公斤和 10 公斤分級的可回收 HDPE 瓶裝出貨。

Schilaty 補充說：「此產品證明了我們對品質和效率的承諾，為釀酒師提供一種既能提升釀造藝術而又科學的工具。DynaBoost™ 對於大型和小型釀酒操作都是一個改變遊戲規則的產品。」

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Yakima Chief Hops

YCH 是一家 100% 由種植者擁有的全球啤酒花供應商，以建立釀酒商與家庭啤酒花農場之間的聯繫為使命。經過 30 多年的經營，我們已成為創新、品質及客戶服務領域的領導者。我們作為釀酒商的資源，提供行業領先的研究和產品。我們倡導可持續發展及有意義的社會事業，致力為周圍的環境及社區提供支援。https://www.yakimachief.com/

SOURCE Yakima Chief Hops