Yakima Chief Hops stellt DynaBoost™ vor, einen fließfähigen Whirlpool-Extrakt zur Steigerung des Bieraromas

YAKIMA, Wash, 18. April 2024 /PRNewswire/ -- Yakima Chief Hops (YCH), ein globaler Hopfenlieferant im Besitz von Züchtern, ist stolz darauf, DynaBoost™ vorzustellen! Früher bekannt als YCH 702, zeichnet sich DynaBoost™ als außergewöhnlich fließfähiger, sortentypischer Hopfenextrakt aus. DynaBoost™ wurde für die Verwendung in Whirlpools entwickelt und mit einem geschützten Verfahren hergestellt, das die Hopfenaroma-Attribute originalgetreu einfängt und sie in einer leicht auszugießenden Flasche an Ihr Bier weitergibt.

Yakima Chief Hops (YCH), a grower-owned global hop supplier, is proud to present DynaBoost™! Formerly known as YCH 702, DynaBoost™ sets itself apart as an exceptionally flowable variety-specific hop extract. Designed for whirlpool use, DynaBoost™ was created using a proprietary process, capturing true-to-type hop aroma attributes and delivering them to your beer in an easy-to-pour bottle.

"Es ist sehr befriedigend, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das unsere Forschung in eine praktische, innovative Lösung für Brauereien umsetzt", sagt Tessa Schilaty, Technical Marketing Manager bei YCH. "DynaBoost™ verbessert nicht nur den sensorischen Geschmack mit seiner hohen Konzentration an bierlöslichen Hopfenbestandteilen, sondern stellt sich auch den logistischen und wirtschaftlichen Herausforderungen moderner Brauereien."

Die Hauptstärke von DynaBoost™ liegt in seiner extremen Fließfähigkeit, die bei Raumtemperatur mühelos fließt und kein heißes Wasserbad erfordert. Als problemloser Ersatz für T-90-Pellets im Whirlpool eingesetzt, kann dieses hochlösliche Produkt die Ausbeute auf der heißen Seite um bis zu 5 % erhöhen. Nur 1 kg DynaBoost™ kann 10 kg T-90-Pellets ersetzen und spart so Frachtkosten und Platz in Ihrer Kühlbox.

"Wir haben unter nach einem Namen gesucht, der die Dynamik dieses Produkts widerspiegelt", sagt Pascal Fritz, Marketingleiter von YCH. "Basierend auf internen Versuchen, und dem Feedback unserer Brauereipartner haben wir festgestellt, dass dieser Extrakt außergewöhnlich ist. Abgesehen von seiner Rieselfähigkeit kann es das Hopfenprofil des Bieres in einer Weise verstärken, wie es andere Produkte nicht können".

DynaBoost™ ist derzeit in den Sorten Simcoe®, Citra®, Mosaic®, Sabro® und Centennial erhältlich, weitere Sorten folgen in Kürze! Dieser bemerkenswerte fließfähige Extrakt ist in 1 kg und 10 kg abgestuften, recycelbaren HDPE-Flaschen versandfertig.

Schilaty fügt hinzu: "Dieses Produkt ist ein Beweis für unser Engagement für Qualität und Effizienz und gibt den Brauern ein Werkzeug an die Hand, das sowohl die Kunst als auch die Wissenschaft des Brauens verbessert. DynaBoost™ ist ein entscheidender Faktor für große und kleine Brauereibetriebe".

Steigern Sie Ihre Brauereierlebnisse mit DynaBoost™ in zauberhafte Höhen! Erfahren Sie hier mehr über Dynaboost™ und seine Anwendungen .

YCH ist ein globaler Hopfenlieferant, der sich zu 100 % im Besitz von Erzeugern befindet und es sich zur Aufgabe gemacht hat, Brauereien mit Familienbetrieben zusammenzubringen. Seit mehr als 30 Jahren sind wir führend in den Bereichen Innovation, Qualität und Kundenservice. Wir sind eine Ressource für Bierbrauer und bieten branchenführende Forschung und Produkte. Wir setzen uns für Nachhaltigkeit und sinnvolle soziale Belange ein und unterstützen die Gemeinden um uns herum. https://www.yakimachief.com/

