Yellow.ai lança o primeiro LLM Orchestrator do setor, oferecendo conversas com clientes contextuais e semelhantes às humanas sem treinamento

O Orchestrator LLM aborda o problema das conversas interrompidas com os clientes por meio da identificação precisa de consultas, da retenção do histórico de conversas e da troca de contexto contínua entre canais, aumentando a satisfação do cliente em 60%

Ele entende a intenção do cliente e aciona a ferramenta apropriada sem treinamento manual, reduzindo assim os custos operacionais em 60%.

SAN MATEO, Califórnia, 7 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Yellow.ai, líder global em automação de atendimento ao cliente com base em IA generativa, lançou hoje o Orchestrator LLM, um modelo de agente pioneiro no setor que determina a próxima etapa mais adequada ao se envolver em conversas personalizadas e contextualmente conscientes. Ao reter o contexto, o modelo de agente de IA generativa permite resoluções de problemas mais rápidas e precisas, resultando em um aumento de mais de 60% na satisfação do cliente.

Os chatbots tradicionais geralmente sofrem com a falta de percepção contextual e de memória de interações passadas, o que pode levar a conversas desconexas e à insatisfação do cliente. Essas limitações decorrem de sua capacidade restrita de lidar com consultas além das respostas programadas, devido ao treinamento insuficiente em intenções e expressões. Entretanto, com o surgimento dos modelos de linguagem ampla (LLMs), o aprimoramento da personalização nas experiências automatizadas dos clientes tornou-se cada vez mais possível. Liderando essa inovação, o Orchestrator LLM da Yellow.ai enfrenta diretamente esses desafios:

Experiência aprimorada do cliente com troca avançada de contexto: O Orchestrator LLM é excelente na troca de contexto e se envolve em conversas, garantindo transições suaves entre consultas para uma experiência ininterrupta do usuário. Ele analisa habilmente as conversas, reconhece várias intenções e mantém o contexto, orientando os usuários para seus objetivos principais e minimizando os finais abruptos. Ao reter as interações passadas em uma janela de memória e revisitar as consultas originais, o Orchestrator LLM facilita conversas mais abrangentes e semelhantes às humanas.

"Para liberar todo o potencial dos LLMs, é necessária uma estrutura de orquestração sólida. Nosso LLM Orchestrator funciona como um hub de integração central, colaborando perfeitamente com várias ferramentas de IA e sistemas de back-end para oferecer experiências de cliente mais coesas e personalizadas", disse Raghu Ravinutala, CEO e cofundador da Yellow.ai. "O lançamento ressalta ainda mais o nosso compromisso de desenvolver vários LLMs internos e impulsionar nossa missão de redefinir o setor de atendimento ao cliente por meio de soluções que priorizam a IA e proporcionam experiências semelhantes às humanas de forma autônoma."

"O Orchestrator LLM pode realmente revolucionar o setor de atendimento ao cliente. "Sua capacidade de antecipar as necessidades do cliente e fornecer respostas instantâneas e relevantes aumentará a fidelidade do cliente e a eficiência operacional," disse Eric Hansen, diretor de TI (CIO) da Waste Connections.

A empresa está avançando significativamente no desenvolvimento de vários LLMs internos para diversos casos de uso de atendimento ao cliente. Ela lançou o YellowG LLM para configuração zero, conversas orientadas por objetivos, sumarização e respostas a perguntas e respostas, juntamente com o Komodo-7B, o primeiro modelo da Indonésia para suporte ao cliente em mais de 11 idiomas regionais. Com uma taxa de alucinação inferior a 1% e um tempo médio de resposta de 0,6 segundos, esses LLMs são projetados para atender aos rigorosos padrões estabelecidos pelas empresas, garantindo interações seguras, precisas e personalizadas com os clientes. Além disso, a empresa implantou com sucesso mais de 150 bots de IA generativa para empresas, demonstrando suas robustas capacidades de IA generativa e concentrando-se em fornecer soluções voltadas para a IA para o atendimento ao cliente.

Sobre a Yellow.ai

A Yellow.ai capacita as empresas a criar conversas memoráveis com os clientes por meio de nossa plataforma generativa de automação de atendimento ao cliente com tecnologia de IA. Nossa visão é avançar em direção ao futuro do suporte ao cliente totalmente autônomo, que proporciona uma eficiência incomparável e reduz significativamente os custos operacionais. Com sede em San Mateo, a Yellow.ai atende mais de 1.100 empresas, incluindo Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections e Randstad, em mais de 85 países. Nossa plataforma se baseia em uma arquitetura multi-LLM e é treinada continuamente em mais de 16 bilhões de conversas anualmente, permitindo que as empresas ofereçam experiências sofisticadas e estabeleçam relacionamentos duradouros com os clientes. Fundada em 2016 com escritórios em seis países, a Yellow.ai angariou mais de US$ 102 milhões de investidores de confiança.

