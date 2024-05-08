شركة Yellow.ai تطلق نموذج Orchestrator LLM الأول من نوعه الذي يُتيح إجراء محادثات مع العملاء بشكل سياقي وتُحاكي المحادثات البشرية دون الحاجة إلى تدريب مُسبق

• يعالج نموذج Orchestrator LLM مشكلة انقطاع المحادثات مع العملاء من خلال تحديد الاستفسارات بدقة، والاحتفاظ بسجل المحادثة، والتنقل بسلاسة بين القنوات المختلفة مع الحفاظ على سياق المحادثات، مما يؤدي إلى زيادة رضا العملاء بنسبة 60%

• يتميز هذا النموذج بفهمه لمقاصد العملاء وتحفيز الأداة المناسبة للاستجابة دون الحاجة إلى تدريب يدوي، مما يقلل من تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 60%

سان ماتيو، كاليفورنيا، 8 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Yellow.ai ، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال أتمتة خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي AI التوليدي، اليوم عن إطلاق Orchestrator LLM ، وهو نموذج وكيل ذكي الأول من نوعه في هذه الصناعة يحدد الخطوة التالية الأنسب أثناء إجراء محادثات شخصية تراعي السياق. بفضل قدرته على حفظ سياق المحادثة، يتيح النموذج القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي AI التوليدي إمكانية حل المشكلات بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يؤدي إلى زيادة رضا العملاء بأكثر من 60%.

غالبًا ما تعاني برامج المحادثة الآلية التقليدية من ضعف القدرة على استيعاب سياق المحادثة وحفظ التفاعلات السابقة، مما يؤدي إلى محادثات غير مترابطة وعدم رضا العملاء. تنبع هذه القيود من قدرتها المحدودة على التعامل مع الاستفسارات التي تتجاوز الردود المبرمجة، بسبب عدم التدريب الكافي على مقاصد المستخدمين وألفاظهم. ومع ظهور نماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، أصبح إضفاء الطابع الشخصي على تجارب خدمة العملاء الآلية أمرًا ممكنًا بشكل متزايد. وفي هذا الصدد، تتولى شركة Yellow.ai زمام المبادرة في هذا المجال من خلال طرح نموذج Orchestrator LLM الذي يعالج هذه التحديات بشكل مباشر من خلال:

• تحسين تجربة العميل من خلال التنقل المتقدم بين السياقات: يتميز نموذج Orchestrator LLM بالقدرة على التنقل بسلاسة بين سياقات المحادثة المختلفة وإجراء أحاديث جانبية، مما يضمن انتقالاً سلسًا بين الاستفسارات لتوفير تجربة ممتعة دون انقطاع للمستخدمين. كما يعمل هذا النموذج بمهارة على تحليل المحادثات، والتعرف على مقاصد المستخدم المتعددة، والحفاظ على سياق المحادثة، مما يوجه المستخدمين نحو أهدافهم الأساسية مع تقليل حالات إنهاء المحادثة بشكل مفاجئ. يعمل نموذج Orchestrator LLM، من خلال تذكر التفاعلات السابقة ضمن نافذة الذاكرة وإعادة النظر في الاستفسارات الأصلية، على إجراء محادثات شاملة تشبه المحادثات البشرية.

• انعدام الحاجة للتدريب من أجل تحقيق أقصى قدرًا من الكفاءة التشغيلية: يوفر نموذج Orchestrator LLM أفضل الحلول المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء دون الحاجة إلى أي تدريب مسبق. كما يتخذ هذا النموذج قرارات آنية حول تنشيط سير العمل المناسب للوكيل أو مسار المحادثة استجابة لطلبات المستخدم. على سبيل المثال، يستطيع النموذج تحديد ما إذا كان سيعمل على استرداد المعلومات من قاعدة المعرفة، أو بدء مسار محادثة جديد، أو تحويل المحادثة إلى موظف خدمة عملاء بشري، كل ذلك مع الحفاظ على سياق المحادثة. يؤدي تبسيط العمليات بهذه الطريقة إلى خفض تكاليف التشغيل بشكل كبير بنسبة 60% وزيادة إنتاجية الموظفين بنسبة 50%.

هذا وقال Raghu Ravinutala، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Yellow.ai وأحد مؤسسيها: "إن الاستفادة الكاملة من إمكانات نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) تتطلب إطارًا تنظيمًا قويًا. يعمل نموذج Orchestrator LLM الخاص بنا كمركز تكامل رئيسي، حيث يتعاون بسلاسة مع أدوات الذكاء الاصطناعي AI المختلفة وأنظمة الواجهة الخلفية لتقديم تجارب عملاء أكثر تماسكًا وشخصية". وأضاف قائلًا: "يعزز إطلاق هذا النموذج التزامنا بتطوير نماذج لغوية كبيرة متعددة داخل الشركة ودفع مهمتنا لإعادة تعريف قطاع خدمة العملاء من خلال حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي AI تقدم تجارب شبيهة بالتجارب البشرية بشكل مستقل".

ومن جانبه، صرح Eric Hansen، رئيس قسم المعلومات CIO لدى شركة Waste Connections، قائلًا: "يمكن أن يُحدث نموذج Orchestrator LLM ثورة حقيقية في صناعة خدمة العملاء. فقدرته على توقع احتياجات العملاء وتقديم استجابات فورية وملائمة ستساهم في تعزيز ولاء العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية".

تخطو شركة Yellow.ai خطوات كبيرة في تطوير نماذج اللغات الكبيرة LLMs الخاصة بها لتلبية حالات الاستخدام المختلفة في خدمة العملاء. فقد أطلقت الشركة سابقًا نموذج YellowG LLM الذي لا يتطلب إعدادًا مسبقًا ويركز على المحادثات الهادفة والتلخيص والإجابة على الأسئلة، بالإضافة إلى إطلاق Komodo-7B، وهو أول نموذج في إندونيسيا مخصص لدعم العملاء بأكثر من 11 لغة إقليمية. تتميز نماذج اللغات الكبيرة LLMs بمعدل توهم أقل من 1% ومتوسط زمن استجابة يبلغ 0.6 ثانية، وهي مصممة لتلبية المعايير الصارمة التي تضعها المؤسسات، مما يضمن تفاعلات آمنة ودقيقة وشخصية مع العملاء. علاوة على ذلك، نجحت الشركة في نشر أكثر من 150 روبوتًا للذكاء الاصطناعي التوليدي AI لصالح العديد من المؤسسات، مما يوضح قدراتها القوية في مجال الذكاء الاصطناعي AI التوليدي وتركيزها على تقديم حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي AI لخدمة العملاء.

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نبذة عن شركة Yellow.ai

تُمكّن شركة Yellow.ai الشركات من إنشاء محادثات لا تُنسى مع العملاء من خلال منصتنا لأتمتة خدمة العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي. تتمثل رؤيتنا في المضي قدمًا نحو مستقبل دعم ذاتي تمامًا للعملاء والذي يحقق كفاءة لا مثيل لها ويقلل بشكل كبير من تكاليف التشغيل. يقع المقر الرئيسي لشركة Yellow.ai في سان ماتيو، وتقدم خدماتها لأكثر من 1100 شركة بما في ذلك شركات كبرى على غرار Sony وDomino's وHyundai وFerrellgas وWaste Connections وRandstad عبر أكثر من 85 دولة. يعتمد تصميم منصتنا على بنية متعددة النماذج اللغوية الكبيرة LLMs ويتم تدريبها باستمرار على أكثر من 16 مليار محادثة سنويًا، مما يتيح للشركات تقديم تجارب مميزة لعملائها وبناء علاقات دائمة معهم. تأسست شركة Yellow.ai عام 2016 ولها مكاتب في ستة بلدان، وقد جمعت أكثر من 102 مليون دولار من مستثمرين كبار.

للاستفسارات:

Anujaa Singh

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