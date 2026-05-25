Youcom aposta na cocriação com Sarina Gomes para transformar influência em construção de marca

Do encontro entre o universo criativo da criadora de conteúdo e o olhar jovem da marca nasce uma coleção que mistura raízes, repertório visual e atitude

SÃO PAULO, 25 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Youcom lança nova collab com a influenciadora Sarina Gomes em um projeto que vai além da moda e se conecta às suas raízes japonesas. A coleção traz peças de streetwear que traduzem a identidade nipo-brasileira da criadora de conteúdo por meio de referências ao universo urbano japonês contemporâneo.

Esse movimento ganha forma a partir da sinergia entre o estilo de Sarina e o propósito da Youcom. "A parceria com a Sarina expressa, na prática, o que a Youcom acredita: a moda como uma extensão da identidade e como ferramenta de transformação pessoal. Essa collab nasce de uma troca real, de escuta e de confiança, e se constrói a partir da vivência dela. Foi um processo de cocriação fluido, onde deixamos a autenticidade guiar cada decisão, desde o conceito às peças finais" destaca Bárbara Barreira, head de Estilo da Youcom.

Na coleção, o streetwear clássico da marca ganha novas camadas e interpretações a partir de sobreposições, saias plissadas, acessórios e peças marcadas pela presença do xadrez. As referências dialogam com o visual urbano japonês contemporâneo, reinterpretado sob um olhar atual e conectado com o jovem.

"A moda hoje não é mais sobre seguir tendência, é sobre construir narrativa e identidade. Essa collab nasce justamente desse lugar, de transformar referência em expressão real. Eu quis trazer elementos que fazem parte da minha história, da minha estética e da minha cultura, mas traduzidos de uma forma atual, que conversa com o streetwear e com o jovem de hoje. Existe uma busca muito forte por autenticidade e por peças que tenham significado, que contem algo sobre quem você é. Vejo essa coleção como uma oportunidade de mostrar que influência pode ir além da imagem, ela pode construir produto, conceito e conexão. É sobre vestir atitude, misturar repertórios e, principalmente, se sentir representado naquilo que você usa", comenta a influenciadora Sarina Gomes.

O conceito da campanha amplia a atitude confiante que permeia toda a cocriação. Nas imagens, Sarina aposta em maquiagens que valorizam o olhar e em cabelos que celebram sua textura e estrutura natural, reforçando o movimento de valorização da sua identidade nipo-brasileira. Os cenários combinam estética urbana contemporânea com elementos icônicos da cultura japonesa, como as tradicionais vending machines, símbolos do cotidiano moderno do Japão.

Nas redes sociais, a campanha ganha ainda mais força com um recurso visual que é assinatura da influenciadora: os "clones". A técnica multiplica a presença de Sarina em uma mesma cena, permitindo que diferentes versões de si coexistam e interajam nos vídeos — uma metáfora visual poderosa sobre identidade, pluralidade e liberdade de ser quem se é.

Collabs da Youcom

A coleção Youcom e Sarina Gomes marca a quarta collab da marca com criadoras de conteúdo como parte da estratégia de gerar cada vez mais conexão com o jovem por meio de nomes referências para a geração Z. As duas primeiras parcerias foram desenvolvidas com Malu Camargo e lançadas em agosto de 2024 e maio de 2025, trazendo referências nostálgicas dos anos 2000, do universo das escolas preparatórias americanas e do conceito kidult.

Em outubro de 2025, a Youcom lançou sua terceira collab, desta vez com Natália Cangueiro. A coleção explorou influências do grunge e do rock presentes no estilo da influenciadora, com estampas camufladas, ícones de estrelas, acessórios prateados e elementos dos anos 2000, como calças de cintura baixa e micro shorts.

Sobre a Youcom

A Youcom é uma marca de moda jovem com um estilo de vida inspirado no jovem urbano e solar, trazendo sempre novidades e tendências que se conectem com esse público. A marca conta com mais de 150 lojas físicas espalhadas por diversos estados como: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Ceará, Alagoas, Maranhão, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Amazonas, Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, além de um e-commerce que atinge o país inteiro. A Youcom também oferece uma experiência omnichannel para seus consumidores, que permite a compra no site e a retirada na loja física. A marca segue crescendo e cumprindo seu propósito de encantar e conectar pessoas de lifestyle jovem com a moda.

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FONTE Youcom