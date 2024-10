Youcom celebra 10 anos do Jeans for Change com nova campanha de moda responsável

Com o mote "Ser responsável: a nossa maior trend", a marca jovem destaca a importância da sustentabilidade na moda

PORTO ALEGRE, Brasil, 3 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Uma das iniciativas mais importantes da Youcom está de aniversário. O Jeans for Change, programa pioneiro no país que promove a economia circular por meio do recolhimento de jeans em desuso para transformá-los em novas peças está completando 10 anos. Para celebrar, a marca preparou diversas ações que reforçam seu compromisso com a moda circular e a responsabilidade socioambiental.

Com o mote "Ser responsável: a nossa maior trend", a marca jovem destaca a importância da sustentabilidade na moda - (crédito da imagem: Divulgação/Youcom)

Uma delas é o lançamento de uma coleção cápsula com uma nova edição do jeans pós-consumo. A Youcom foi a primeira marca do Brasil a desenvolver este tipo de produto, em 2020. Além da calça feminina, a coleção conta com uma opção de calça masculina e a saia, feitas a partir de um volume de 10 mil jeans reaproveitados, que foram coletados nas lojas durante o ano passado. As peças estarão disponíveis tanto no ecommerce como em lojas físicas da varejista.

Outra ação é a campanha de comunicação "Ser responsável: a nossa maior trend". De uma forma leve e divertida, a proposta é abordar todas as possibilidades da sustentabilidade – incluindo todas as iniciativas da marca nessa área –, se conectando diretamente com o público jovem.

A campanha, que está no ar desde o dia 16 de setembro, terá conteúdos especiais nas redes sociais da marca, incluindo Instagram, TikTok e Pinterest, além de shooting de fotos, filme e uma landing page exclusiva. A ação também será fortalecida por um time de influenciadores, liderado por @barbaracoura e @morimura, que irão trazer muito humor e informação para engajar o público no tema. Para completar, uma coleção cápsula trará diversas opções de looks, mostrando toda versatilidade da moda responsável.

"Queremos mostrar que produtos mais sustentáveis podem fazer parte do dia a dia dos jovens, sem que isso signifique abrir mão do estilo ou da autenticidade. Desde o começo da Youcom, a sustentabilidade direciona nosso modelo de negócio e a forma de viver e transformar a sociedade por meio da moda", afirma o diretor executivo da Youcom, Claudio Barone.

Youcom Change

Todas essas ações voltadas para sustentabilidade fazem parte da Youcom Change — selo que indica que as peças foram produzidas de forma responsável e com menor impacto ambiental.

Atualmente 99% dos jeans fabricados pela marca foram mais sustentáveis e 75% de todos os produtos comercializados foram menos impactantes.

Nisso está incluído o lançamento de peças de jeans pré-consumo, que contemplam as sobras dos tecidos descartados durante o processo convencional de confecção.

