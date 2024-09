Youcom e a influenciadora Malu Camargo lançam coleção cápsula exclusiva

A collab com 24 peças traz novidades ao portfólio da marca jovem

PORTO ALEGRE, Brasil, 2 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Youcom acaba de anunciar sua primeira coleção com uma influenciadora. A escolhida para a parceria é Malu Camargo (@malufca), muito reconhecida por traduzir a moda de uma forma democrática para o público jovem. Com toda sua autenticidade e olhar apurado, a criadora de conteúdo trouxe seu estilo para a collab, que resultou em uma coleção cápsula com 24 itens.

As peças da collab incluem jeans, blusas, saias, regatas e acessórios, com muita informação de moda e novidades ao portfólio da Youcom (crédito da imagem: Divulgação/Youcom)

As peças da coleção incluem jeans, blusas, saias, regatas e acessórios, com muita informação de moda e novidades ao portfólio da marca, como a saia balonê, broches e cuecas samba-canção. "A Malu Camargo se conecta de uma forma muito genuína com o público da Youcom, e entende profundamente o que os jovens buscam em termos de estilo e expressão pessoal", destaca Cláudio Barone, diretor da Youcom.

A influenciadora participou ativamente de todo o processo de criação da coleção, que reflete o seu estilo pessoal com o uso de cores vibrantes como o vermelho, elementos como estrelas e a combinação de peças largas e justas. A collab traz também uma nostalgia dos anos 2000, com uma pegada urbana, romântica e sensual, utilizando tons de preto, rosa e cinza.

"A colaboração com a Youcom foi uma experiência incrível e muito significativa para mim, pois foi uma das primeiras marcas que consumi quando comecei a gostar de moda. Pude trazer muitas das minhas ideias e meu estilo para cada peça, criando uma coleção que acredito que realmente combine com o público da marca e com os meus seguidores," comenta Malu Camargo.

A coleção cápsula estará disponível a partir de 27 de agosto no site, app, WhatsApp e nas lojas físicas da marca em todo o Brasil. Também é possível conferir o conteúdo da coleção nas redes sociais da Youcom (@lojayoucom) e da Malu (@malufca).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2494525/YC_MALU_2024_087027_1.jpg

FONTE Youcom