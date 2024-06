Youcom lança campanha "Clube dos Românticos" para celebrar o Dia do Amor

Em parceria com seu time de creators e nomes como Luísa Sonza e Larissa Manoela, os conteúdos da marca irão explorar as diferentes demonstrações românticas

PORTO ALEGRE, Brasil, 10 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Pode ser só uma paquera, um ficante ou até um namoro. Não importa o status do relacionamento, e sim as inúmeras formas de demonstrar afeto. Este é o conceito que a Youcom apresenta na sua nova campanha de Dia dos Namorados – ou Dia do Amor.

O casal Larissa Manoela e André Frambach vão compartilhar com o público não apenas suas vivências amorosas, mas suas peças favoritas para a data.

Com o mote "Clube dos Românticos", a ação, que vai até o dia 12 de junho, explora diversas histórias de relacionamentos em uma série de conteúdos que incentivam os jovens a expressarem seus lados românticos sem medo. Liderando a produção dessas histórias estão nomes como Luiza Sonza e o casal Larissa Manoela e André Frambach, que vão compartilhar com o público não apenas suas vivências amorosas, mas suas peças favoritas para a data.

Em um tom divertido, a Youcom cria a narrativa de que ser parte do "Clube dos Românticos" é um ato de amor corajoso – não somente pelas ações movidas à paixão, mas também pelo filtro com que os apaixonados enxergam o mundo. "Para essa data, nós quisemos falar de romantismo, independente dos rótulos dos relacionamentos. Inclusive, vimos que os próprios jovens têm criado novos níveis para as relações e a campanha aborda diversas formas de afeto e as traduz com bom-humor, através dos relatos reais do nosso squad", afirma Claudio Barone, Diretor da Youcom.

Além de Luiza Sonza e Larissa Manoela, fazem parte do squad de creators os casais: Malu Camargo (@malifca) e Dani Soomin (@danisoomin), Nathaly Silveira (@naahsilveira) e Alva (@alvaflex), Rafael Baricala (@rafaelbaricala) e Winicius (@winifabriz), que vão protagonizar, inclusive, o shooting da campanha. Os solteiros também têm vez por meio da participação de Larissa Luz (@larissaluzc), que vai celebrar a importância do amor-próprio.

Campanha no app dos solteiros

Todos os conteúdos serão reverberados nas redes sociais da Youcom, como TikTok, Instagram e Youtube. Paralelamente, a marca também traz ações no Pinterest e Tinder, e também na comunicação Out Of Home (OOH), explorando os diferentes níveis de relacionamento criados pelos jovens, que fogem dos status convencionais: olhante, conversante, ficante, ficante premium, ficante premium confort plus, até chegar no namorado. No caso do Tinder, o objetivo é fazer uma provocação divertida, alinhada com a mensagem da campanha. Afinal, esse é o período do ano que está liberado se emocionar e presentear qualquer match!

O "Clube dos Românticos" estará também nos canais digitais de Youcom. Tanto o site como o app entram no clima do Dia do Amor, trazendo dicas de presentes e muitos conteúdos especiais sobre a data.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2431452/larissa_manoela_namorado.jpg

FONTE Youcom