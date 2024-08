Youcom reforça conexão com a Geração Z em campanha sobre as transformações na vida dos jovens

A partir de temas como moda, cidade, música e amizade, marca traz histórias reais em conteúdos inspiradores que estarão presentes nos principais cinemas do país

PORTO ALEGRE, Brasil, 9 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O que transforma você em quem você é? É a partir dessa provocação que a Youcom lança sua nova campanha de comunicação a partir do dia 30 de julho. Jovem como seu público, a marca traz histórias reais de quatro creators e explora temas como moda, cidade, música e amizade para abordar o poder da transformação e como ele também simboliza o propósito da Youcom.

DJ e cantora Elle P (@ehllep) é uma das protagonistas da campanha (crédito da imagem: Divulgação/Youcom)

Com um filme inspirador – que vai ser exibido em algumas das principais salas de projeção das capitais brasileiras, como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba e Salvador – a campanha contará com a participação da modelo Giulia DiaS (@giuliadias), do artista plástico Igor Grellet (@iganagrellet), da DJ e cantora Elle P (@ehllep) e da criadora de conteúdo, especializada em beleza e autocuidado, Monalisa Samico (@isasamico). Além dos cinemas, os conteúdos da ação vão aparecer nas redes sociais da marca.

"Somos muito próximos do nosso público e quisemos homenagear toda sua autenticidade em uma campanha que evoca tanto sua forma de expressão como nossa essência e propósito. Por isso, as histórias presentes na ação refletem não apenas como os jovens vivem e sentem a transformação, mas como ela também representa o que somos", explica o diretor de negócio da Youcom, Claudio Barone.

Mais de uma década dedicada ao público jovem

Em 2023, a marca, que faz parte do ecossistema da Lojas Renner S.A., comemorou dez anos de atividade. Durante este período, registrou um crescimento de 40 vezes em sua receita líquida anual e multiplicou por oito o número de lojas físicas. Conectada com as principais tendências de moda e as novas tecnologias para proporcionar experiências cada vez mais encantadoras, a Youcom segue o ritmo de investimentos observados no último ano, quando inaugurou 13 lojas no país. Até o final deste ano, a previsão é abrir até 10 unidades, ampliando a atuação nas regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste.

Além das lojas físicas, ao longo dos últimos anos a varejista também disponibilizou novos canais digitais, tais como aplicativo, site, redes sociais e as vendas pelo Whatsapp, promovendo integração total entre os universos offline e online e reforçando o relacionamento com o cliente. "Construímos um sólido posicionamento nesta primeira década de vida. Hoje, somos referência no Brasil em moda e lifestyle jovem, no desenvolvimento de produtos social e ambientalmente responsáveis e no uso de dados e tecnologia para oferecer uma jornada de compras omnicanal completa aos nossos consumidores", finaliza Barone.

Ficha técnica:

CLIENTE: Youcom

TÍTULO: Momento Youcom

PRODUTO: Institucional

AGÊNCIA: Paim United Creators

DIREÇÃO DE CRIAÇÃO: Rodrigo Pinto

CRIAÇÃO: Clarissa Zamberlan, Nátaly Silveira e Gabriela Sartorato

RTVC: Ana Paula Luce e Elisa Moura

ATENDIMENTO: Marília Matte, Amanda Bicca e Silas Rodrigo

MÍDIA: Érica Rigo

PLANEJAMENTO: Luciane Paim e Gabriela Mendonça

PRODUTORA: Casa Átomo Filmes

DIREÇÃO: FTWO

DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA: Juliano Dutra

ARTE: Tiago Retamal

PRODUÇÃO: Daniel Accampora

PRODUTORA DE SOM: Coletivo 433

TRILHA, SOUND DESIGN, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO: Andrio Barbosa, Brenno Di Napoli, Thiago Grün e Valmor Pedretti Jr.

FOTO: Tom Silveira

Siga a Youcom: www.youcom.com.br

instagram.com/lojayoucom

facebook.com/lojayoucom

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2478978/201A6811.jpg

FONTE Youcom