Zig revoluciona consumo em eventos ao vivo com cashless digital

SÃO PAULO, 5 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Zig, The Global Funtech, está transformando o mercado de entretenimento ao vivo com o lançamento do Cashless Digital. A empresa, que oferece uma solução completa para bares, restaurantes, baladas e festivais, visa melhorar a experiência de consumo nesses ambientes.

"A Zig está moldando o futuro do consumo em entretenimento ao vivo mais uma vez", afirma Nérope Bulgarelli, Co-CEO da Zig. "Atualmente já transacionamos mais de R$ 6 bilhões anualmente , por meio de 10 milhões de cartões físicos, e projetamos dobrar esse volume em 2025. Com o Cashless Digital Zig, esperamos que até 50% das transações hoje realizadas com cartões físicos sejam convertidas para o formato digital nos próximos anos."

O Cashless Digital Zig foi projetado para reduzir custos operacionais e otimizar o fluxo de compras em eventos, combinando a praticidade das carteiras digitais do Google e da Apple com a inteligência do sistema cashless. Com um investimento inicial de R$ 2 milhões e mais R$ 3 milhões previstos para expansão, o novo produto da Zig promete redefinir os padrões de consumo no mercado de entretenimento ao vivo.

Seu funcionamento é simples: o público adiciona saldo a um cartão digital Zig, que pode ser integrado gratuitamente às carteiras digitais. Isso permite que os pagamentos sejam realizados por aproximação diretamente no bar, eliminando a necessidade de filas no caixa. O usuário pode recarregar o saldo quantas vezes quiser durante o evento, de forma autônoma, e ainda gerenciar o saldo residual pelo aplicativo da Zig.

Além disso, o sistema coleta informações em conformidade com a LGPD, proporcionando aos produtores de eventos uma compreensão detalhada da jornada de consumo dos clientes e criando um canal direto de comunicação com o público por meio de notificações e promoções ao vivo.

"Até 2030, o número de transações com carteiras digitais deve triplicar globalmente, sendo que o Brasil já é o quarto país que mais utiliza essas ferramentas", destaca Bruno Lindoso, CEO Internacional da Zig.

Os cartões virtuais proporcionam uma experiência de consumo integrada, elevando a segurança em cada transação, simplificando operações e oferecendo insights valiosos sobre o comportamento dos consumidores.

Sobre a Zig

A Zig é a primeira funtech global no mercado de entretenimento ao vivo, com cases como o GP do Brasil, Rock in Rio, Lollapalooza, Olimpíadas Rio 2016, Oktoberfest Blumenau, Ultra Music Brasil e México, Tomorrowland Brasil e áreas premium do Tomorrowland na Bélgica.

