zuMedia Inc. Lança nova e inovadora plataforma de publicidade e transmissão, com o objetivo de utilizar a receita gerada por anúncios para promover um novo equilíbrio de riqueza

NOVA YORK, 11 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A zuMedia Inc. anunciou hoje oficialmente o lançamento do Backskin.com, que contém um software proprietário com o poder de trazer uma quantia substancial de dólares para o tesouro dos EUA.

Quando tiver a ideia de fazer alguma promoção, coloque seu backskin em movimento!

O Backskin é um serviço revolucionário que possibilita a qualquer plataforma de mídia social oferecer monetização do espaço atrás das fotos de perfil dos membros. Qualquer pessoa pode ser um anunciante e qualquer pessoa pode obter renda alistando anunciantes para apresentar sua mensagem, seu anúncio ou sua transmissão, bastando para isso se inscrever no Backskin. O ingrediente secreto de sua tecnologia com patente pendente fornece um meio de geração de receita justa e igualitária para ambas as plataformas e para o respectivo proprietário de cada página de perfil individual. (social, comércio eletrônico, celular etc.)

O novo veículo de publicidade on-line está pronto para oferecer um novo modelo de negócios que amplia o escopo das oportunidades de publicidade em potencial e cria fluxos de renda por um custo baixo. Ele também foi criado para capacitar os usuários de mídia social em escala global, abrindo caminho para o compartilhamento justo e equitativo da receita de anúncios, colocando as pessoas comuns em maior controle de seus perfis de várias maneiras: Escolhendo se querem anunciar e que tipo de publicidade querem hospedar em seus próprios perfis; criando novos fluxos de renda não apenas para os criadores de conteúdo de mídia social, mas para todos nós; e democratizando sozinho os setores de publicidade, transmissão e Internet on-line.

Todos podem se beneficiar da publicidade do Backskin. As plataformas se beneficiam com a obtenção de receita adicional com anúncios. Os membros da plataforma se beneficiam por terem a capacidade de monetizar o espaço de mídia do Backskin em ganhos significativos. Os anunciantes se beneficiam com a capacidade de gastar com mais eficiência o dinheiro dos anúncios e direcioná-los com mais eficácia para públicos receptivos, garantindo melhor alocação de orçamento e ROI.

Com um esforço mínimo e aluguéis de margem do Backskin, um anfitrião do Backskin pode obter ganhos significativos. Há 8.640 espaços de anúncios do Backskin de 10 segundos disponíveis diariamente por usuário e por região. Se um usuário reservar apenas 10% do total de espaços do Backskin diariamente em uma única região, a uma taxa de apenas um dólar por espaço, poderá obter uma receita bruta de aproximadamente US$ 134.000 por ano.

Há um número infinito de Backskins na Internet e em dispositivos móveis, o que posiciona a Backskin Inc. como a primeira empresa já existente que está situada e é capaz de colocar uma quantidade substancial de dólares de impostos nas economias dos EUA e do mundo.

Embora o recém-chegado DMDb.com seja uma criança nova no cenário das mídias sociais e esteja se preparando para seu lançamento oficial, os serviços de publicidade e aluguel de transmissões do Backskin estão atualmente disponíveis na plataforma para amostragem, já que o DMDb pretende se tornar o novo padrão ouro de toda a distribuição de mídia.

Como os anunciantes agora podem explorar, segmentar e criar seu próprio público, o Backskin.com criou uma rota para realmente atingir o objetivo no que diz respeito à personalização de anúncios e à forma como o público e os mercados os recebem e consomem. Esse processo e esse pipeline inovador permitem maior profundidade no alcance do público e no direcionamento da atenção para as mensagens da publicidade com o envolvimento do público-alvo e a participação voluntária do público, em vez de forçada.

Os criadores Phyllis Jager e Barry Terach, o investidor majoritário Mark Cuban, e a equipe de desenvolvimento principal do Backskin, composta por Salvatore Saccoccio, Jason Berlin, Daniel Terach, Mark Wegener, Korin Berlin, Nykiah Morgan, o programador líder Kishan Kachhadiya e o diretor jurídico Mark Rosenberg, estão confiantes de que o poder do Backskin é um meio para o fim dos custos exorbitantes de anúncios, da colocação inadequada de anúncios, da circulação de desinformação e desinformação por meio da distribuição de anúncios, do desperdício de gastos com anúncios e do baixo retorno sobre o investimento, da visualização forçada de conteúdo de anúncios indesejados, da exploração dos usuários da plataforma em diversos níveis e de serem comprados e vendidos para plataformas e agências de marketing.

Backskin.com e DMDb.com são apenas dois dos inúmeros projetos inovadores criados pela empresa matriz, zuMedia Inc. Iniciativas como a sensação lúdica do TikTok, fatSu, cujos vídeos podem ser apreciados @HappenstanceManor (PJ), e projetos futuros como PropertyDuds, um projeto destinado a transformar o setor imobiliário, e Feudr, uma plataforma para usuários se engajarem em debates sobre diversos tópicos que vão desde eventos políticos globais até dicas domésticas pessoais, todos demonstram o compromisso da zuMedia em produzir produtos e serviços para o benefício geral da sociedade.

O elemento unificador que permeia o portfólio de projetos da empresa é o seu compromisso primordial com o desenvolvimento de tecnologias inovadoras que nivelem as condições de concorrência para os consumidores, ao mesmo tempo que promovem uma sensação de prazer lúdico e proporcionam uma oportunidade de alocar uma parte substancial de sua receita para apoiar causas humanitárias.

Para saber mais sobre a zuMedia Inc. e seus empreendimentos inovadores, acesse o website em www.zuinc.com. Para dúvidas ou informações adicionais, entre em contato com Phyllis Jager em [email protected]

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2384334/zuMedia_Inc_BACKSKIN_VIDEO.mp4

FONTE zuMedia Inc.