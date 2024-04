zuMedia Inc. spúšťa revolučnú reklamnú a vysielaciu platformu, ktorá sa zameriava na využívanie výnosov z reklamy na podporu novej rovnováhy prosperity

NEW YORK, 11. apríla 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť zuMedia Inc. dnes oficiálne oznámila spustenie stránky Backskin.com, ktorej vlastný softvér má potenciál priniesť do štátnej pokladnice USA značné množstvo prostriedkov.

When You Get The Notion To Do Some Promotion, Put Your Backskin In Motion!

Backskin je revolučná služba, ktorá umožňuje akejkoľvek platforme sociálnych médií speňažiť priestor za profilovými obrázkami členov. Inzerentom môže byť ktokoľvek a ktokoľvek môže zarábať, ak umožní inzerentom, aby prezentovali svoj odkaz, reklamu alebo vysielanie jednoducho registráciou v službe Backskin. Tajný recept v technológii, ktorá čaká na udelenie patentu, prináša prostriedok na spravodlivé a rovné generovanie príjmov pre platformy aj príslušného vlastníka každej profilovej stránky. (sociálne siete, elektronický obchod, mobilné zariadenia atď.)

Tento nový online reklamný nástroj chce ponúknuť nový obchodný model, ktorý rozširuje spektrum potenciálnych reklamných príležitostí a vytvára toky príjmov pri nízkych nákladoch. Jeho cieľom je tiež posilniť postavenie používateľov sociálnych médií v globálnom meradle tým, že pripraví cestu pre spravodlivé a rovnomerné rozdelenie príjmov z reklamy, čím bežní ľudia získajú väčšiu kontrolu nad svojimi profilmi viacerými spôsobmi: rozhodnutím umožniť reklamu a výberom typu reklamy na svojich vlastných profiloch; vytvorením nových zdrojov príjmu nielen pre tvorcov obsahu sociálnych médií, ale pre nás všetkých; a demokratizáciou odvetvia online reklamy, vysielania a internetu.

Z reklamy Backskin môže profitovať každý. Platformy profitujú z dodatočných reklamných príjmov. Členovia platforiem profitujú z možnosti využiť mediálny priestor Backskin a výrazne zarábať. Inzerenti môžu efektívnejšie vynakladať prostriedky na reklamu a účinnejšie zacieliť reklamy na prístupné publikum, čím dosiahnu lepšiu alokáciu rozpočtu a návratnosť investícií.

S minimálnym úsilím a zanedbateľnými poplatkami za prenájom Backskin môže používateľ Backskin výrazne zarobiť. Denne je k dispozícii 8 640 10-sekundových reklamných slotov Backskin na jedného používateľa v každom regióne. Ak si používateľ rezervuje denne len skromných 10 % z celkového počtu slotov Backskin z jedného regiónu v sadzbe len jeden dolár za slot, ročne by mohol získať hrubý príjem približne 134 000 USD.

Na internete a v mobilných zariadeniach je k dispozícii nekonečné množstvo priestorov Backskin, vďaka čomu sa spoločnosť Backskin Inc. stáva prvou spoločnosťou, ktorá dokáže nasmerovať do americkej a globálnej ekonomiky značné množstvo daňových prostriedkov.

Hoci DMDb.com je na scéne sociálnych médií ešte len nováčikom a pripravuje sa na oficiálne spustenie, služby Backskin v oblasti prenájmu reklamy a vysielania sú aktuálne k dispozícii na tejto platforme na skúšku, keďže DMDb má ambíciu stať sa novým zlatým štandardom distribúcie všetkých médií.

Keďže inzerenti majú teraz možnosť objavovať, zacieliť a budovať si vlastné publikum, spoločnosť Backskin.com vytvorila skutočne úspešnú cestu pokiaľ ide o personalizáciu reklamy a spôsob, akým ich publikum a trhy prijímajú a konzumujú. Tento inovatívny postup a proces umožňuje hlbšie osloviť publikum a zamerať sa na reklamné odkazy s cieľovou angažovanosťou a dobrovoľnou účasťou publika namiesto vynútenej.

Tvorcovia Phyllis Jager a Barry Terach, hlavný investor Mark Cuban a členovia hlavného vývojového tímu Backskin Salvatore Saccoccio, Jason Berlin, Daniel Terach, Mark Wegener, Korin Berlin, Nykiah Morgan, hlavný programátor Kishan Kachhadiya a právny riaditeľ Mark Rosenberg sú presvedčení, že služba Backskin má potenciál ukončiť nadmerné reklamné náklady, nevhodné umiestňovanie reklamy, šírenie dezinformácií prostredníctvom distribúcie reklamy, plytvanie reklamou a zlú návratnosť investícií, nútené prezeranie nežiaduceho reklamného obsahu, zneužívanie používateľov platformy na mnohých úrovniach a ich získavanie a predaj platformám a marketingovým agentúram.

Backskin.com a DMDb.com sú len dva z množstva inovatívnych projektov, ktoré vytvorila ich materská spoločnosť, zuMedia Inc. Iniciatívy, ako je zábavný profil fatSu na TikToku, ktorého videá si môžete pozrieť na adrese @HappenstanceManor (PJ), a pripravované projekty, ako je PropertyDuds, projekt zameraný na transformáciu realitného priemyslu, či Feudr, platforma, kde sa používatelia môžu zapájať do diskusií na rôzne témy od globálnych politických udalostí až po osobné tipy pre domácnosť, potvrdzujú záväzok spoločnosti zuMedia prinášať produkty a služby pre celkové zlepšenie spoločnosti.

Spoločným vláknom, ktoré prepája projektové portfólio spoločnosti, je ich všeobecný záväzok vyvíjať inovatívne technológie, ktoré vyrovnávajú podmienky pre spotrebiteľov, a zároveň podporujú pocit hravosti a poskytujú príležitosť vyčleniť podstatnú časť svojich príjmov na podporu humanitárnych cieľov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti zuMedia Inc. a jej inovatívnom úsilí, navštívte webovú stránku www.zuinc.com. V prípade otázok alebo ďalších informácií sa obráťte na Phyllis Jager na adrese [email protected]

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2384071/zuMedia_Inc_BACKSKIN_VIDEO.mp4