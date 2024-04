zuMedia Inc. wprowadza rewolucyjną platformę reklamowo-nadawczą, koncentrując się na wykorzystaniu przychodów generowanych przez reklamy do propagowania zrównoważonego dobrobytu

NOWY JORK, 11 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma zuMedia Inc. oficjalnie zapowiedziała uruchomienie witryny Backskin.com, której zastrzeżone oprogramowanie może przyczynić się do napływu znacznych kwot do amerykańskiego budżetu.

When You Get The Notion To Do Some Promotion, Put Your Backskin In Motion!

Backskin to innowacyjna usługa umożliwiająca każdej platformie mediów społecznościowych monetyzację przestrzeni za zdjęciami profilowymi użytkowników. Reklamodawcą może zostać każdy i każdy może zarabiać, pozyskując reklamodawców do prezentowania swoich wiadomości, ofert lub relacji, jedynie poprzez zarejestrowanie się w usłudze Backskin. Technologia zgłoszona do opatentowania pozwala na uczciwe i zrównoważone generowanie przychodów zarówno dla platform, jak i właścicieli poszczególnych stron profilowych (społecznościowych, e-commerce, mobilnych itp.).

Jest to nowatorski internetowy nośnik reklamowy, oferujący użytkownikom nowy model biznesowy, który poszerza zakres potencjalnych możliwości reklamowych i generuje strumienie dochodów przy niewielkich kosztach. Jego celem jest również wzmocnienie pozycji użytkowników mediów społecznościowych w skali ogólnoświatowej poprzez zapewnienie uczciwego i sprawiedliwego podziału przychodów z reklam, zapewniając zwykłym użytkownikom większą kontrolę nad ich profilami, co jest możliwe na szereg sposobów – poprzez wybór, czy stawiać na reklamę oraz jakie oferty umieszczać na własnych profilach; poprzez tworzenie nowych źródeł dochodu nie tylko dla twórców treści w mediach społecznościowych, ale także dla wszystkich użytkowników; a także poprzez samodzielną demokratyzację branży reklamowej, nadawczej i internetowej.

Dzięki reklamom Backskin każdy może wygenerować zyski. Platformy zyskują dzięki dodatkowym przychodom z reklam. Ich użytkownicy mają możliwość zarabiania na przestrzeni medialnej Backskin, co przekłada się na znaczące wpływy. Reklamodawcy mogą efektywniej inwestować środki w reklamę i skuteczniej kierować przekaz ofertowy do odbiorców, co pozwala na optymalizację budżetu i zwrotu z inwestycji.

Przy minimalnych nakładach i znikomych opłatach za wynajem Backskin użytkownik platformy może uzyskać znaczne zyski. Codziennie dostępnych jest 8640 10-sekundowych obszarów reklamowych Backskin przypadających na użytkownika w danym regionie. Jeśli pojedynczy internauta zarezerwuje każdego dnia zaledwie 10% wszystkich slotów w jednym regionie przy stawce wynoszącej tylko jednego dolara za slot, może uzyskać około 134 000 USD przychodu brutto rocznie.

W Internecie oraz na urządzeniach mobilnych istnieje nieskończona liczba Backskinów, co pozycjonuje Backskin Inc. jako pierwszą w historii spółkę, której działalność jest ukierunkowana i zdolna do wprowadzenia znaczących kwot podatków do amerykańskiej i międzynarodowej gospodarki.

Pomimo tego, że DMDb.com jest nowicjuszem na scenie mediów społecznościowych i dopiero przygotowuje się do oficjalnej premiery, usługi reklamowe i wynajmu transmisji Backskin są już dostępne na platformie, gdyż DMDb ma na celu stać się nowym wyznacznikiem standardów dystrybucji mediów.

Obecnie reklamodawcy mają możliwość odkrywania, ukierunkowywania i definiowania własnych odbiorców, co sprawia, że platforma Backskin.com wytyczyła drogę do prawdziwego sukcesu, jeśli chodzi o personalizację reklam oraz sposób, w jaki konsumenci i rynki je odbierają i wykorzystują. To innowacyjne rozwiązanie i proces umożliwiają skuteczniejsze docieranie do odbiorców i kierowanie uwagi na przekaz reklamowy, angażując potencjalnych użytkowników i sprawiając, że ich aktywność jest dobrowolna, a nie wymuszona.

Pomysłodawcy Phyllis Jager i Barry Terach, główny inwestor Mark Cuban oraz najważniejszy zespół programistów Backskin: Salvatore Saccoccio, Jason Berlin, Daniel Terach, Mark Wegener, Korin Berlin, Nykiah Morgan, główny programista Kishan Kachhadiya oraz dyrektor ds. prawnych Mark Rosenberg są przekonani, że potencjał Backskin jest sposobem na wyeliminowanie wygórowanych kosztów reklam, nieodpowiedniego ich umieszczania, rozpowszechniania dezinformacji i wprowadzania w błąd poprzez dystrybucję reklam, marnotrawienia wydatków na reklamę oraz niskiego zwrotu z inwestycji, przymusowego oglądania niepożądanych treści, wykorzystywania użytkowników platform na wielu poziomach oraz nabywania i sprzedawania ich platformom i agencjom marketingowym.

Projekty Backskin.com i DMDb.com to tylko dwa z niezliczonej liczby innowacyjnych produktów, które zostały stworzone przez ich spółkę macierzystą, zuMedia Inc. Zarówno przedsięwzięcia takie jak humorystyczny profil fatSu na TikToku, którego filmy można oglądać pod adresem @HappenstanceManor (PJ), jak i planowane projekty, takie jak PropertyDuds, mający na celu przekształcenie branży nieruchomości, a także Feudr, platforma, na której użytkownicy mogą brać udział w debatach na różne tematy, od globalnych wydarzeń politycznych po osobiste porady domowe, potwierdzają zaangażowanie firmy w tworzenie produktów i usług służących ogólnej poprawie funkcjonowania społeczeństwa.

Punktem wspólnym spajającym portfolio projektów oferowanych przez spółkę jest jej nadrzędne zobowiązanie do opracowywania innowacyjnych technologii wyrównujących szanse konsumentów, które jednocześnie sprzyjają beztroskiej rozrywce, oraz do zapewniania możliwości przekazywania znacznej części przychodów na wsparcie celów humanitarnych.

Więcej informacji na temat zuMedia Inc. i jej innowacyjnych przedsięwzięć można znaleźć na stronie internetowej: www.zuinc.com. Wszelkie dodatkowe zapytania i informacje należy kierować do Phyllis Jager pod adresem: [email protected]

Materiał wideo - https://mma.prnewswire.com/media/2384071/zuMedia_Inc_BACKSKIN_VIDEO.mp4