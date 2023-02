Akce Zpátky do práce: Jaká je úroveň vašeho poprázdninového syndromu?

BRNO, Česká republika, 3. února 2023 /PRNewswire/ -- Společnost MSI, přední výrobce počítačového hardwaru, vyhlašuje akci Zpátky do práce, která začíná 1. února 2023 (00:01 GMT+8) a končí 28. února 2023 (23:59 GMT+8). Jste po dlouhé novoroční dovolené připraveni vrátit se do práce? Společnost MSI pro vás připravila jednoduchý test poprázdninového syndromu! Na základě vašeho psychického a emocionálního stavu vám pak doporučí to pravé PC řešení, které vám pomůže zvládnout náročné pracovní dny a posílit svou produktivitu. Pokud kvíz dokončíte, získáváte navíc šanci vyhrát moderní LED Lux lampu na monitor od MSI. Účastníci, kteří si doporučené PC řešení MSI skutečně zakoupí, postupují také do slosování o hlavní cenu – monitor MSI MD272QPW.

Back to Work Promotion

Svátky mohou být obdobím radosti, ale i stresu. Když pak uplynou, vracíme se do práce v nejrůznější náladě. Jak jste na návrat do práce připraveni vy? Dokončením kvízu a přihlášením na gleam získáváte šanci vyhrát lampu na monitor MSI Modern LED Lux v týdenním slosování. Každý účastník, který si zakoupí doporučené vybavení pro práci a produktivitu od MSI a vyplní registrační formulář do slosování, může navíc vyhrát také monitor MSI MD272QPW. Výsledek slosování bude vyhlášen 30. března 2023 na hlavní stránce akce Zpátky do práce a šťastní výherci budou informováni prostřednictvím registrovaných e-mailů.

Vyzkoušejte náš kvíz, zjistěte, jak těžký je váš poprázdninový syndrom, a soutěžte o ceny: https://cz.msi.com/promotion/Back-to-Work-2023

MSI aktuálně nabízí také další speciální programy pro spotřebitele. Podrobnější informace naleznete na příslušných webových stránkách.

Shout Out pro MSI - Vaše recenze může někomu poskytnout potřebnou jistotu. Napište recenzi a dejte nám vědět. Poděkujeme vám skvělou odměnou.

https://cz.msi.com/Landing/join-shout-out-for-msi#creation&business

MSI Program odměn - Recenzujte produkt, doporučte přítele nebo se zúčastněte dalších akcí, za které můžete získat až 500 bodů. Zaregistrujte se nyní a odemkněte své exkluzivní výhody!

https://rewards.msi.com/

