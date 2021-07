Licencovanakasina.cz: Odborníci varují před rostoucím počtem rizikových hráčů

PRAGUE, 12. července 2021 /PRNewswire/ -- Ačkoliv ještě nejsou známy všechny dopady pandemie, už nyní se odborníci na hazard shodují, že se změnilo chování sázejících a dochází k navýšení počtu problémových hráčů. Jaké jsou důvody a jak na situaci reaguje český regulátor?

Přesun do online kasin

Během pandemie byla většina volnočasových služeb uzavřena a mnoho lidí bylo raději doma. U počítače nebo smartphonu trávili více času, někteří si online kasina chtěli prostě vyzkoušet. "Jak od hazardních společností, tak i od našich kolegů z jiných center víme, že se zvýšil počet těch, kteří začali hrát a sázet online," potvrzuje František Miklas ze společnosti Podané ruce .

Ještě v roce 2017, kdy nabyl účinnosti Zákon č. 186/2016 Sb. (Zákon o hazardních hrách), tvořila internetová hra pouze 10 % objemu her. V roce 2020 už to bylo 45 %.

I přes uzavřená kamenná kasina vzrostl objem vložených a vyplacených financí. Za tím stojí právě přechod k internetovým hazardním hrám. "Do online kasin přešli i online sázkaři, kteří po poklesu počtu zápasů přišli o část sázkařských možností," vysvětluje Daniel Dolejší z webu Licencovaná kasina .

Rizika rozšíření online hazardu

"Hazardní hry jsou vždy spojeny s riziky, ale pokud hráč přistupuje k hraní zodpovědně, rizika se výrazně snižují," upřesňuje ještě Daniel Dolejší. Prevenci podporuje i Zákon o hazardních hrách.

"Důležité je udržení skutečného přehledu, a to jak o financích, tak i o čase vkládaném do hazardních her," popisuje ideální přístup František Miklas.

Jak na pandemii reagovali regulátoři hazardu?

V České republice nedošlo k žádným specifickým krokům, ale díky Zákonu byl koncem roku 2020 spuštěn Rejstřík vyloučených osob. Představuje preventivní nástroj ochrany osob. V současnosti je v rejstříku zapsaných přibližně 206 tisíc osob, 900 z nich dobrovolně. Osoba vedená v tomto rejstříku nesmí být vpuštěna do kasina, ani jí nesmí být zřízeno konto v online kasinu.

Některé země reagovaly na pandemii zpřísněním regulace. Ve Švédsku byly zavedeny limity na vklad v online kasinech na cca 12 500 Kč za týden a bonusy nesměly překročit 250 Kč týdně. Ve Velké Británii platí zákaz prodeje online loterie do 18 let, navíc byly zakázány vklady do hazardu kreditní kartou.

S uvolňujícími regulacemi se zřejmě velká část hráčů vrátí do kamenných kasin pro jejich atmosféru. Část hráčů zase přestane hrát úplně, ale i tak zřejmě zůstane v online kasinech více hráčů, než před pandemií. Státy budou tedy muset do budoucna nejen dbát na vhodně nastavenou regulaci, ale ji i dále rozvíjet.

