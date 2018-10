Společnost Doogee představila první robustní herní smartphone s gamepadem na světě s názvem DOOGEE S70

Telefon DOOGEE S70 přilákal velkou pozornost a má jedinečné zaměření; DOOGEE S70 není pouze zdokonaleným robustním telefonem, ale je také herním smartphonem – prvním svého druhu na světě. Jako „nejatraktivnější herní telefon" má S70 nejen skvělý vzhled, ale také exkluzivně navržený chladicí systém, který zaručuje hladký herní provoz.

Prodej telefonu DOOGEE S70 bude brzy zahájen v České republice prostřednictvím oficiálních autorizovaných prodejců, jako jsou Alza.cz, CZC.cz a další významné kanály.

Gamepad na místě, DOOGEE G1

DOOGEE S70 je první robustní herní telefon na světě, který kombinuje zábavu s možným venkovním užíváním. Dalším velkým rozdílem tohoto modelu je odpovídající gamepad – DOOGEE G1, který se k DOOGEE S70 připojuje přes Bluetooth. Tento gamepad nabízí reagující tlačítka, plynulé linky, pohodlné uchopení, hladký provoz a přesné zaměření a je neocenitelnou pomůckou pro každého hráče. Díky praktickému joysticku a multifunkčním tlačítkům změní DOOGEE G1 robustní telefon na špičkovou herní konzolu.

Zesílené chlazení: Herní režim na jedno stisknutí

U profesionálního herního telefonu by se problém chlazení zařízení neměl ignorovat, a proto společnost Doogee přišla s řešením pro podporu chlazení. Pro zajištění rychlého průběhu her na DOOGEE S70 přináší společnost Doogee chlazení softwaru i hardwaru.

Červené tlačítko „Herní režim" je pro neustálé užívání her umístěno s přesností na hraně telefonu. Umožňuje uživatelům vstoupit do „Herního režimu" pomocí jediného stisknutí. DOOGEE S70 navíc obsahuje modul chlazení zadního kovového pouzdra na zadním fotoaparátu pro chlazení zařízení při hraní her.

Tato kombinace softwaru a hardwaru zvyšuje účinnost chlazení na 15násobek oproti normálnímu pohotovostnímu režimu, má 70% výdrž provozu při maximální frekvenci CPU a snižuje teplotu jádra o 7 stupňů Celsia. S tímto řešením ohřevu poskytuje DOOGEE S70 nerušený herní zážitek a rychlou úkolovou odezvu.

DOOGEE S70 lze považovat za profesionální herní telefon, který bude jistě oblíbený u outdoorových dobrodruhů a hráčů. Více informací naleznete na oficiálních webových stránkách: https://www.doogee.cc/

Pro další informace kontaktujte:

See Xiang

+86-18565773269

see@doogee.cc

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/766074/DOOGEE_doogee_s70.jpg