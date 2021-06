Společnost CASIC urychluje budování průmyslových řetězců

Na této akci byl představen systém INDICS2.0.

INDICS 2.0 je aktualizací INDICS, přední průmyslové internetové platformy v Číně. Jedná se zároveň o zásadní podporu strategie „digitálního letectví" společnosti China Aerospace Science and Industry Corporation Limited (CASIC) a nejnovějším postupem v rámci strategie nové infrastruktury „NEW PAGE" (Nová strana) společnosti CASICloud, internetové technologické společnosti, do které investuje společnost CASIC a ostatní přidružené firmy. Systém INDICS vede odvětví průmyslového internetu do nové fáze a hraje zásadní roli při podpoře modernizace průmyslových řetězců a rozvoje průmyslu na vysoké úrovni.

Systém INDICS 2.0 má pět funkcí: systém průmyslového provozu nové generace, systém platformy nové generace, platformu pro systémové inženýrství nové generace, cloudové služby nové generace a novou kapacitu podpory podnikání.

Uvádí se, že platforma zajistila více než 2 000 inteligentních projektů a služeb a díky ní bylo vytvořeno 84 digitálních řešení pro 16 segmentů v odvětvích letectví a kosmonautiky, elektroniky, strojírenství a automobilového průmyslu; došlo ke zřízení center podpory průmyslového internetu v regionech Peking-Tchien-ťin-Che-pej, delty řeky Jang-c'-ťiang, delty Perlové řeky, v oblasti jihozápadu a severovýchodu; a ve spolupráci s univerzitami Tsinghua, Tchung-ťi, Universitou věd a technologií v Pekingu a dalšími vysokoškolskými institucemi byly vybudovány praktické školicí místnosti a základny. Společnost CASIC dále vytvořila a provozuje platformu pro konvergenci průmyslového internetu pro ústřední státní podniky. Řada ústředních státních podniků shromáždila zdroje v podobě 15 podnikových platforem, více než 960 průmyslových aplikací, 164 digitalizačních řešení a více než 7 500 úspěchů v oblasti vědy a technologií.

Na fóru akademiků v Pekingu diskutovali Wej I-jin, Sun Youxian, Li Po-chu, Kuej Wej-chua, Čeng Wej-min, Su Tung-lin a Čang Pching z Čínské akademie inženýrství o možnostech využití průmyslových internetových technologií k podpoře průmyslového rozvoje v zemi.

Akademici se zabývali způsoby, jak využít průmyslový internet k usnadnění spolupráce v rámci průmyslových řetězců či jak podpořit digitální správu a pomoci podnikům realizovat digitalizaci a diskutovali také o otázkách souvisejících s integrací technologií 5G a průmyslového internetu a s bezpečností průmyslového internetu.

Nabídli také návrhy na rozvoj odvětví průmyslového internetu, který by se podle nich měl odehrávat kolem hlavních strategických potřeb země a cílem pomoci zvýšit koncentraci zdrojů, podpořit aplikaci technologií a zlepšit nezávislou kontrolovatelnost průmyslových a dodavatelských řetězců a výrazně podpořit rozvoj výrobního průmyslu země na vysoké úrovni.

