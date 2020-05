Společnost Kavalan vytváří řadu základní úrovně pro pokrytí širšího trhu

Generální ředitel společnosti YT Lee uvedl, že řada Distillery Select byla vytvořena tak, aby uspokojila začátečníky i znalce whisky.

„Konzumenti v této řadě získají všechny výhody kvalitní výroby našeho týmu za překvapivou cenu. Děláme věci trochu jinak. Usilujeme spíše o chuťový profil než konkrétní sud."

„U naší první whisky klademe důraz na tropické ovoce a u druhé whisky na květinové a bylinné tóny. Každá whisky v této řadě představuje různé aspekty charakteristiky whisky Kavalan. Každá přináší vysokou kvalitu za příznivou cenu."

Tato řada whisky, která pro zdůraznění tchaj-wanského subtropického klimatu zraje v kvalitních sudech po víně, které předvádějí tchaj-wanské subtropické klima, je pojmenována podle dříve představené inaugurační whisky, nyní známé jako Distillery Select No. 1.

Whisky No. 1 získala na Mezinárodní soutěži destilátů v San Francisku v letech 2019 a 2020 dvě zlaté medaile. Jejím následníkem je whisky Distillery Select No. 2, která byla představena na Tchaj-wanu 29. dubna.

Whisky No. 1 získala v rámci řady nové balení a nové etikety na přední straně láhve. Receptura původní whisky se nezměnila.

Taipei 101, architektonická pýcha Tchaj-wanu a jeden z nejvyšších mrakodrapů na světě, symbolizuje rozsah tchajwanských ambicí. Láhev whisky Kavalan ve tvaru budovy 101 vyjadřuje výši dokonalosti, o kterou lihovar usiluje.

Degustační poznámky

Jednosladová whisky Kavalan Distillery Select No. 1

Barva: půlnoční jantar

Vůně: jemná a hedvábná. Plná vůní zralého tropického ovoce, vonných květinových tónů a teplé vanilky.

Patro: Elegantní, dokonale vyvážená a lehce pitelná. Bohatá a komplexní příchuť krémovité karamely a vanilky vytvářejí jemnou a hustou vícevrstvou chuť, která je v zakončení dlouhá.

Kavalan Distillery Select No. 2, druhá whisky této řady, byla oficiálně představena na Tchaj-wanu 29. dubna s doporučenou maloobchodní cenou 1 000 TWD za lahev o objemu 700 ml. Whisky No. 2 je hluboce aromatická s neodolatelnou květinovou a bylinnou komplexností, která mísí dřevité a kořeněné tóny v bohatých vrstvách. Whisky No. 2 bude brzy dostupná na celém světě.

O palírně Kavalan

Palírna Kavalan v okrese I-lan je na Tchaj-wanu průkopníkem umění single malt whisky od roku 2005. Whisky Kavalan zraje v intenzivní vlhkosti a horku a k její kvalitě přispívají také mořské a horské vánky a pramenitá voda ze Sněžné hory. Tyto společně přispívají k charakteristické krémovitosti whisky Kavalan. Palírna se jmenuje po starém označení pro okres I-lan a využívá čtyřicetileté zkušenosti své mateřské společnosti King Car Group v oblasti výroby nápojů. Palírna získala již více než 400 zlatých nebo vyšších ocenění na nejkonkurenčněji obsazených soutěžích v oboru. Více informací na www.kavalanwhisky.com.

