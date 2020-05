Kavalan creëert assortiment op instapniveau om brede markt te veroveren

Algemeen directeur meneer YT Lee zei dat de Distillery Select Series ontworpen was om zowel beginnende whiskydrinkers als whiskykenners tevreden te stellen.

"In dit assortiment genieten drinkers van alle voordelen van het vakmanschap van ons team tegen een verrassende prijs. We doen de dingen een beetje anders. We focussen eerst het smaakprofiel, in plaats van een bepaald vat."

"Voor onze eerste whisky benadrukken we tropisch fruit en voor de tweede whisky, bloemen- en kruidennoten. Elke whisky in dit assortiment toont verschillende facetten van het onderscheidende karakter van Kavalan. Elke expressie levert hoge kwaliteit tegen een redelijke prijs."

Gerijpt in hoogwaardige navulvaten als weerspiegeling van het subtropische klimaat van Taiwan, ontleent het assortiment zijn naam aan de eerder gelanceerde inaugurele whisky, nu bekend als Distillery Select No. 1.

No. 1 won twee gouden medailles op de San Francisco World Spirits Competition 2019 en 2020, en wordt gevolgd door Distillery Select No. 2, die op 29 april in Taiwan werd gelanceerd.

No. 1 heeft een nieuwe verpakking en is geserialiseerd met een nieuwe sticker op de voorkant van de fles. Het recept van de oorspronkelijke whisky is niet veranderd.

De architectonische trots van Taiwan, Taipei 101, en een van 's werelds hoogste wolkenkrabbers, symboliseert de omvang van de Taiwanese ambitie. De 101-vormige fles van Kavalan drukt de hoogte van de uitmuntendheid uit die de distilleerderij nastreeft.

Degustatiedetails

Kavalan Distillery Select Single Malt Whisky No. 1

Kleur: nachtelijk amber

Neus: delicaat en zijdeachtig. Rijke geur van gerijpt tropisch fruit, geurige bloemige tonen en warme vanille.

Smaak in de mond: elegant, perfect uitgebalanceerd en gemakkelijk te drinken. De rijke en complexe lagen butterscotch, romige toffee en vanille creëren een zachte en dikke meerlagige smaak die lang in de afdronk blijft.

De tweede whisky in het assortiment, Kavalan Distillery Select No. 2, werd officieel uitgebracht in Taiwan op 29 april, tegen een aanbevolen detailhandelsprijs van NTD$ 1.000 voor 700 ml. No. 2 is diep aromatisch met een onweerstaanbare bloemen- en kruidencomplexiteit, waarbij houtachtige en pittige tonen in rijke lagen zijn vermengd. No. 2 zal binnenkort wereldwijd beschikbaar zijn.

Over Kavalan Distillery

Distilleerderij Kavalan in de provincie Yilan is een pionier gewijd aan de kunst van single malt whisky in Taiwan sinds 2005. Onze whisky rijpt in een intense hitte en vochtigheid en gebruikt het smeltwater van de besneeuwde bergen. Hij wordt nog beter door de koele zee- en berglucht. Samen creëren deze factoren de typische smeuïge smaak van Kavalan. De naam Kavalan is de oude naam van de provincie Yilan. Onze distilleerderij geniet de steun van haar moederbedrijf, King Car Group, dat al bijna 40 jaar actief is in het maken van dranken. De distilleerderij heeft meer dan 400 keer goud of hogere onderscheidingen gehaald in de belangrijkste wedstrijden in de industrie. Voor meer informatie kunt u terecht op www.kavalanwhisky.com.

