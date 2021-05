Vivre, 9 let činnosti: prodeje přesahující 261 milionů eur a více než 1,1 milionu zákazníků v 9 evropských zemích

BUKUREŠŤ, Rumunsko, 12. května 2021 /PRNewswire/ -- Vivre slaví 9 let od svého uvedení na trh s tržbou přesahující 261 milionů eur v devíti zemích střední a východní Evropy. Podle dosud zaznamenaných údajů získala společnost více než 1,1 milionu zákazníků a jejím cílem je získat celkem více než 1,4 milionu unikátních zákazníků, kteří alespoň jednou nakupovali na platformách Vivre – a to až do konce roku 2021.

V prvním čtvrtletí letošního roku byly tržby společnosti na vzestupném trendu, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku představuje nárůst přibližně o 28 %. Také obchodní linka Vivre Marketplace, která byla uvedena na trh v roce 2020 a která maloobchodníkům usnadňuje prodej produktů na platformách Vivre, vzkvétá, a k dnešnímu dni zahrnuje více než 500 aktivních dodavatelů.

Pokud jde o celkový počet objednávek zpracovávaných za 9 let existence, k zákazníkům v Rumunsku a v dalších osmi zemích, kde společnost působí, doputovalo 6,3 milionů balíků: většina je distribuována v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a Chorvatsku. Nejžádanější produktovou kategorií byl nábytek, který za 9 let existence vygeneroval tržby v hodnotě vyšší než 80 milionů eur.

„V době, kdy oslavujeme 9. výročí Vivre, jsme přítomni v devíti zemích a máme velké plány týkající se konsolidace těchto trhů, na kterých působíme. Minulý rok nám ukázal, že v elektronickém obchodování se nelze ohlížet zpět, tudíž chceme držet krok s rychlým tempem, ve kterém se tento segment trhu vyvíjí a v příštích letech se stát hlavním tržištěm pro domácnosti a dekorace v regionu. Růst v prvním čtvrtletí roku 2021 nám ukazuje, že jsme v souladu s prognózou růstu pro letošní rok, což je 30 %; to nám dodává sebevědomí řídit důležité investice do všech podnikových oblastí a nabízet našim zákazníkům jedinečné návrhy v co nejkratším čase a za atraktivní ceny," říká Monica Cadogan, generální ředitelka a spoluzakladatelka společnosti Vivre.

Od 6. května 2021 uvítá Vivre zákazníky slevovou kampaní až ve výši 80 % na nábytek, pohovky a křesla, domácí textil, kuchyňské a jídelní doplňky, dekorace, koberce, produkty životního stylu a další.

O společnosti Vivre

Vivre je hlavním elektronickým obchodníkem v domácím & dekorativním průmyslu ve střední a východní Evropě. Firma byla založená v roce 2012 rumunskými podnikateli a působí v 9 zemích ve střední a východní Evropě: Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku, Slovensku, Slovinsku, České republice, Chorvatsku, Polsku a Řecku. Více než 150 000 položek nábytku, dekorací, textilií a doplňků shromážděných od 1 000 značek z celého světa je k dispozici na mobilních stránkách a aplikacích Vivre. Vivre nabízí každý den tisíce nových produktů pro ty, kteří se chtějí stát svými vlastními návrháři.

