Your New Self, lídr v oblasti estetické medicíny a plastické chirurgie, kupuje českou společnost Estheticon

V důsledku fúze, bude mít společnost více než 5 milionů uživatelů měsíčně.

BARCELONA, Španělsko, 10. června 2019 /PRNewswire/ -- Your New Self SL, vlastník portálu Multiestetica.com, získal společnost Estheticon v plánované mezinárodní expanzi. Díky této akvizici bude společnost se sídlem v Barceloně působit už v 15 zemích, z nichž hlavní jsou: Španělsko, Itálie, Francie, Německo, Mexiko, Brazílie, Argentina, Chile, Kolumbie, Česká republika a Polsko.

Akvizice posiluje vedoucí pozici Your New Self na trzích jako je Francie a Itálie, stejně jako „urychlení růstu v Německu a usnadnění vstupu na trhy jako je Polsko nebo Česká republika", zdůraznil José Luis Ferrer, generální ředitel společnosti.

Pavel Hilbert, generální ředitel společnosti Estheticon, zdůraznil dôležitost operace pro obě společnosti: "Spojení Estheticonu s Your New Self umožní rozšířit služby, které nabízíme našim uživatelům".

Čísla vyplývající ze sloučení obou společností jsou významná: více než 5 milionů měsíčních uživatelů a 40 000 registrovaných center a lékařů. Oba portály sdílejí stejný cíl: přiblížit estetickou medicínu a chirurgii uživatelům pomocí skutečných příběhů. On-line poradenská služba, kde více než 5 000 lékařů odpovídá na otázky pacientů, a seznam estetických center a lékařů, jsou některé z hlavních služeb, které Multiestetica nabízí, a budou ješte více posíleny připojením společnosti Estheticon.

V obou portálech se také shoduje i typický profil jejich uživatelů: většinou jsou to osoby ve věku od 30 do 45 let, zejména ženy, ze střední a vyšší střední ekonomické třídy. Mezi nejžádanější zákroky patří zvětšení prsou, plastika nosu, omlazení obličeje a mikropigmentace.

Spojení obou společností je příležitostí pro uživatele i lékaře k vstupu na trh, který je stále globálnější.

Your New Self

Your New Self je vedoucím portálem estetické chirurgie a medicíny v Evropě a Latinské Americe. Zahrnuje přes 28 000 zdravotnických center po celém světě a má zastoupení v 9 zemích: Španělsku , Itálii , Francii , Mexiku , Brazílii , Argentině , Chile , Kolumbii a Německu .

Cílem Multiestetica.com je, aby uživatelé rychle a na jednom místě našli všechny informace, které potřebují, před estetickou operací nebo léčbou: před a po fotografiie, zkušenosti, články, videa, lékaře, doporučení a ceny. Portál vznikl v roce 2015, vytvořil Your New Self a v současné době zaměstnává 80 zaměstnanců v různých zemích.

Estheticon

Estheticon vznikl v roce 2006, jeho cílem je pomoci pacientům na jejich cestě, když se rozhodnou podstoupit estetickou léčbu a při výběru vhodného lékaře. Komunita estetické medicíny je pro uživatele spolehlivým zdrojem informací, nabízí jim kontakty odborníků, recenze zákroků a možnost nalézt objektivní informace o estetické medicíně.

Pacienti se mohou podělit o své zkušenosti a názory na lékaře a zákroky a mohou vyhledávat odpovědi na otázky týkající se estetické medicíny po celém světě. V současné době je Estheticon k dispozici v 15 zemích, z nichž nejvýznamnější jsou Česká republika , Německo , Polsko , Francie a Itálie .

