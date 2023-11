9. Silk Road International Arts Festival afholdt i Xi'an

XI'AN, Kina, 1. november 2023 /PRNewswire/ -- Den 15. om aftenen begyndte den niende Silk Road International Arts Festival i Xi'an under temaet "Silk Road New Movement, Beautiful New Future". Med kunstnere fra mere end 90 lande og regioner har festivalen transformeret byen til en global kunstnerhub.

"Omni Chang'an", instrueret af Zhang Yimou, fik debut under festivalen. Denne konceptuelle performance i stor skala er udtænkt af ni kunstnere under ledelse af Zhang Yimou. Det er en fusion af tradition og avantgarde, historie og fremtid, humaniora og teknologi, der forbinder Xi'an med verden og danner bro mellem nutid, fremtid og fortid, og som transcenderer rum og tid for at belyse silkevejens rige civilisation på baggrund af den strålende fremtiden, der ligger i "Belt and Road"-initiativet.

Dette års festival vil danne rammen om 37 enestående forestillinger fra både kinesiske og internationale kunstnere, der belyser de resultater, som "Belt and Road"-initiativet har opnået. Programmet omfatter anmelderroste kinesiske produktioner, som har vundet priser i løbet af de seneste år og moderne udenlandsk scenekunst af høj kaliber, hvilket båder for spektakulære kunstneriske oplevelser for publikum.

Kunstudstillingen Silk Road International Fine Arts Exhibition viste over 600 værker af kunstnere fra bl.a. Kina, Frankrig og Italien. Ud over dette skabte kunstudstillinger og events med fokus på international kunstudveksling en levende platform, så kunstnerne kunne engagere sig, samarbejde og udstille deres talenter.

Et unikt indslag i dette års festival var ekskursionen "Silk Road Starting Point Cultural Tourism Experience", som gjorde det muligt for kunstnerne at besøge og opleve de forskellige kulturelle Silkevejs-attraktioner i Shaanxi, så man kunne præsentere områdets unikke traditioner og historie for et globalt publikum. Festivalen dannede også baggrund for særlige events som f.eks. Malaysia Culture Day og International Modern Art Week, hvilket gav endnu flere perspektiver i kulturoplevelsen.

Festivalen fungerede som en fantastisk lejlighed for kunstnere til at mødes, fremvise sine talenter og skabe meningsfulde forbindelser via et bredt udvalg af forestillinger, udstillinger og kulturel interaktion. Værtsbyen, Xi'an, hovedstaden i provinsen Shaanxi, kalder med en utrolig rig historie og masser af attraktioner, herunder Mount Hua, Tang Paradise og teaterproduktioner af kejser Tang Xuanzong og konkubine Yangs kærlighedshistorie i "Song of Everlasting Regret". Vi inviterer dig til at komme til Xi'an næste år til den 10. Silk Road International Arts Festival for at kaste dig ud i festlighederne, hvor fantasi og tradition blandes for at skabe personlige minder.

SOURCE Shaanxi Provincial Department of Culture and Tourism