Alliance to End Plastic Waste offentliggør statusrapport for 2020

SINGAPORE, 2. sep. 2020 /PRNewswire/ -- Alliance to End Plastic Waste offentliggjorde i dag sin statusrapport for 2020 med en beskrivelse af organisationens fokus på at gennemføre sin vision og mission. Rapporten beskriver alliancens forpligtelse til at fremskynde projekter inden for alle fire strategiske områder af affaldsbehandling og genbrugsinfrastruktur: innovation, uddannelse og engagement samt oprensning. Alliancen har iværksat 14 projekter i 14 byer i seks lande i det sydøstlige Asien, Indien og Afrika – alle lande med voldsomme udfordringer med hensyn til plastikaffald. Rapporten beskriver også 55 medlemsledede projekter til en værdi af USD 400 mio. til etablering af løsninger, der skal sætte en stopper for plastikaffald i miljøet.

"Vi skal handle hurtigt. Hvis vi ikke handler hurtigt, fortsætter millioner af tons plastikaffald med at ende i havet. Vi skal handle i dag. Alliancens fremskridt på bare 18 måneder er starten på en lang vej fremover. Men vi kan gøre vejen betydeligt kortere, når vi samarbejder på tværs af industrier, regeringer, civilsamfund og myndigheder inden for udviklingshjælp. Problemet kan løses, og det er vores strategi at anvende en holistisk tilgang, der understøttes af indgående teknisk viden og ressourcer fra hele plastikværdikæden," sagde Jacob Duer, administrerende direktør i Alliance to End Plastic Waste.

Han tilføjede: "Det er vores ambition at omdanne millioner af tons af plastikaffald over fem år i mere end 100 udsatte byer over hele verden, forbedre levevilkårene for millioner af mennesker og bidrage til en cirkulær økonomi. Alliancen påviser, hvordan vellykkede løsninger til behandling af plastikaffald kan tiltrække kapital til skalering og forøgelse af hastigheden."

Følgende er eksempler i statusrapporten for 2020 på projektmilepæle i Alliancens og medlemmernes projekter på tværs af de fire strategiske områder:

Project STOP (Stop Ocean Plastics) i Jembrana i den nordvestlige del af Bali, Indonesien, har etableret distriktets første anlæg til behandling af fast affald med et komplet genbrugssystem, der skaber nye og varige arbejdspladser. Alliancen og Project STOP vil etablere et system med et mål om at indsamle 20.000 tons affald om året. Det kræver dybdegående ændringer i alle samfundslag – hos borgere, regering og lokalsamfund.

Zero Waste Plastic Cities – et fællesprojekt mellem alliancen og Grameen Creative Labs, der bl.a. tæller professor Mohammed Yunus, modtager af Nobels Fredspris, blandt sine grundlæggere, og som rækker videre end til plastikaffald, der ender op i miljøet, men som også udvikler bæredygtige sociale virksomheder, der forbedrer levevilkårene for mange i byerne Puducherry i Indien og Tan An i Vietnam.

End Plastic Waste Innovation Platform med Plug and Play har gennem det sidste år støttet etableringen af nye virksomheder, der kan påvirke plastikværdikæden. Programmet har oplevet ansøgninger fra over 1.000 nystartede virksomheder fra Silicon Valley og Paris, mens Singapore, den 3. hub, oplevede en bred interesse, da acceleratorprogrammet blev lanceret denne sommer.

Suez, der er verdensførende i intelligent og bæredygtig ressourceforvaltning og en af grundlæggerne af alliancen, bruger sin teknologi og knowhow til at håndtere lækage af plastikaffald i Thailand, og der bygges nu et anlæg til genbrug af plastik – virksomhedens første anlæg uden for Europa. Anlægget vil konvertere 30.000 tons lokalt indsamlet affald af polyethylenfolie til genbrugsmaterialer.

Eksempler på vores tværgående værdikædesamarbejde omfatter:

Milliken, Llyondellbasell og Berry Global samarbejder om en undersøgelse af et sekundært sorteringssystem: En innovation der indfører et sekundært gennemløb af materialeindvinding, hvorved vi kan øge indvindingen af værdifulde materialer såsom papir og forskellige plastikkategorier. PepsiCo, Procter & Gamble Company, CP Chemical og Dow investerer i Ocean Fund ved Circulate Capital for at dække et finansieringsbehov for indsamling af plastikaffald i Asien i lande som Kina, Indonesien, Filippinerne, Thailand og Vietnam .

David Taylor, bestyrelsesformand for Alliance to End Plastic Waste, og bestyrelsesformand og administrerende Direktør for Procter & Gamble Company, fremhæver følgende i rapporten: "Plastikaffald udgør en alvorlig udfordring, der kræver hurtig handling og stærkt lederskab, og det er min overbevisning, at vi kun når målet ved fælles handling, innovation og partnerskab. Alliancen befinder i en enestående position. Vi kan låse op for cirkulariteten og den økonomiske værdi i brugt plast ved at understøtte en vifte af innovative tiltag i værdikæden, der inddrager individuelle personer og den offentlige og den private sektor."

Statusrapporten for 2020 beskriver også alliancens ambition for 2025. Alliancen og dens medlemmer vil med et strategisk fokus på infrastrukturudvikling, innovation, oprensning og uddannelse samt engagement opbygge investeringsmodeller og partnerskaber i løbet af fem år, som:

Vil vise flere byer uden plastikaffald og omdanne millioner af tons af plastikaffald gennem alliancens projekter i over 100 udsatte byer.

Vil understøtte sunde levevilkår for mere end 100 millioner mennesker gennem etablering af lokalt ejerskab af affaldsbehandling.

gennem etablering af lokalt ejerskab af affaldsbehandling. Vil tilvejebringe mindst fem gange sine investeringer og meget mere for at fremskynde handlinger og løsninger med henblik på at gøre en ende på plastikaffald i miljøet og bygge bæredygtige byer.

Om Alliance to End Plastic Waste

Alliance to End Plastic Waste er en international organisation med et almennyttigt formål, der indgår partnerskaber med regeringer, NGO'er inden for miljø og økonomisk udvikling og lokalsamfund rundt om i verden med henblik på at løse udfordringen om at fjerne plastikaffald fra miljøet. Alliancen fokuserer gennem sine programmer og partnerskaber på løsninger inden for fire strategiske områder: infrastruktur, uddannelse og engagement samt oprensning. Alliancen havde pr. august 2020 næsten 50 medlemsvirksomheder og støttemedlemmer, der repræsenterer internationale virksomheder og organisationer inden for plastikværdikæden.

