AP Pension vælger Cognizant til BPO- og RPA-tjenester som led i en flerårig transformation

Gennem det nye samarbejde vil Cognizant levere outsourcing af forretningsprocesser og RPA-tjenester til AP Pension med det formål at styrke kapaciteten, forbedre effektiviteten og give en endnu bedre kundeoplevelse.

KØBENHAVN, Danmark, 20. oktober 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) har i dag offentliggjort et nyt partnerskab med AP Pension, et af Danmarks førende livs- og pensionsselskaber. Samarbejdet omfatter Business Process Outsourcing (BPO), Robotic Process Automation (RPA) og optimering af udvalgte administrative processer med det formål at styrke AP Pensions kapacitet til at gennemføre en omfattende transformation i de kommende år.

Cognizant vil levere tjenester fra sit nordisk-talende Center of Excellence i Vilnius, Litauen, som er virksomhedens europæiske knudepunkt for forsikrings- og automatiseringstjenester. Ved at tilføje yderligere kapacitet og ekspertise vil Cognizant hjælpe AP Pension med at håndtere øgede arbejdsmængder, frigøre interne ressourcer til strategiske opgaver og samtidig styrke den samlede kundeoplevelse.

Janni Bové Schou, kommerciel direktør hos AP Pension, siger: "Denne aftale giver os den ekstra kapacitet, vi har brug for til at gennemføre vores transformationsproces – uden at gå på kompromis med kvaliteten for vores kunder. Ved at indgå et partnerskab med Cognizant kan vi frigøre interne ressourcer, så vi kan fokusere på strategiske initiativer og samtidig styrke effektiviteten i vores daglige drift."

Thomas Djursø, landechef hos Cognizant Danmark, siger: "Vi er stolte over at være blevet valgt som partner af AP Pension. Dette samarbejde er et bevis på vores stærke position inden for BPO i Danmark. Med vores erfaring og kompetencer vil vi hjælpe AP Pension med at skalere effektivt, optimere processer, reducere time-to-market og skabe endnu bedre kundeoplevelser."

Om AP Pension

AP Pension er et kundeejet pensionsselskab, der tilbyder pensions- og forsikringsløsninger til både privatpersoner og virksomheder. Vi fokuserer på at levere konkurrencedygtige pensionsprodukter, høj kundeservice og attraktive afkast til vores medlemmer.

Om Cognizant

Cognizant (Nasdaq-100: CTSH) ingeniører moderne virksomheder. Vi hjælper vores kunder med at modernisere deres teknologi, nytænke processer og transformere oplevelser, så de kan bevare deres forspring i en hurtigt forandrende verden. Sammen forbedrer vi hverdagen. Få mere at vide på www.cognizant.com eller følg os på @Cognizant.

