ARC Group investerer 1,5 million USD i UNITI, den svensk/singaporeanske virksomhed som producerer elektriske køretøjer.

STOCKHOLM, 14. september 2023 /PRNewswire/ -- ARC Group er stolte over at kunne meddel vores investering på 1,5 million USD i UNITI, den elektriske køretøjsvirksomhed (EV) som er ved at omdefinere markedet for bybiler. Siden deres grundlæggelse i 2016 har UNITI fået væsentlig opmærksomhed for deres innovative vision af en lille bybil, produceret og distribueret på en anderledes måde end konventionelle køretøjer.

UNITI blev grundlagt i 2016 på Lund universitetet i Sverige og fik næsten øjeblikkeligt medieopmærksomhed som den virksomhed, der ville lave om på bilindustrien. Hvor andre el-køretøjer stadig bygges til ældre standarder for forbrændingsmotorer, har UNITI forstillet sig en ny bil med alle komponenter designet til en ny elektrisk realitet. Virksomheden ville yderligere bryde med de traditionelle distributionsarrangementer med de store prisforhøjelser og gå til en direkte-til-forbrugeren-model.

Med den opfindsomme tilgang og et ligeså opfindsomt produkt blev lanceringen i 2019 støttet af investorer og blev Sveriges største crowd-funding-projekt, med over 1,2 mio. EUR indsamlet fra over 550 investorer indenfor 36 timer. Virksomhedens fremgang blev dog bremset af modvind på lovgivningsområdet og finansielle udfordringer. Virksomheden indgav konkursbegæring i 2022 efter at være blevet ramt hårdt af coronavirus-pandemien.

Investorernes interesse i kerneidéen og i patenterne forblev dog stærk. I 2022, Daniel Daboczy – en erfaren entreprenør of grundlægger af FundedByMe, en fremtrædende europæisk platform til crowdfunding – overtog UNITIs aktiver og omstrukturerede virksomheden og dens ledelse.

"Jeg har set tusinde af virksomheder som entreprenør, mentor og investor, og UNITI skiller sig til den dag i dag ud fra de andre. Fra den første markedsinteresse og engagement, til temaets dedikerede indsats tvivlede jeg ikke, da jeg fik muligheden for at kommercialisere dette projekt."

"Det er aldrig en nem vej mod kommercialisering af en vision, med vi har en god plan med en ny ledelse, et loyalt team, gode partnere og en ambition on at sætte UNITI-biler på gaden så hurtigt som muligt," tilføjer Daniel Daboczy, Executive Chairman hos UNITI.

ARC Group har investeret 1,5 million USD i den nyligt omstrukturerede virksomhed. ARC Groups konsulentafdeling vil, med deres omfattende erfaring i bilbranchen, være medvirkende til at støtte kommercialiseringen af UNITI. ARC vil yde strategisk input og lede oprettelsen af produktion og de nødvendige forsyningskæder, hovedsageligt i Asien.

Alexander Ocieczek, Managing Partner at ARC Group, kommenterer: "Vi har en stærk tro på UNITIs teknologiske basis, markedsvision og det nye ledelsesteams styrker. Med vores erfaring og omfattende netværk i Asien og Mellemøsten stoler vi på, at vi kan hjælpe med at forkorte tiden fra prototype til seriefremstilling og til en førende position på et nichemarked."

