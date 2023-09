ARC Group investerer 1,5 millioner dollar i UNITI, det svensk/singaporske selskapet for elektriske kjøretøy

STOCKHOLM, 14. sept., 2023 /PRNewswire/ -- ARC Group vil stolt kunngjøre investeringen vår på 1,5 millioner dollar i UNITI, selskapet med elektriske kjøretøy som er klar for å redefinere det urbane bilmarkedet. Siden selskapet ble startet i 2016, har UNITI fått stor oppmerksomhet for dets innovative visjon for små, urbane biler som er produsert og distribuert annerledes enn konvensjonelle kjøretøy.

UNITI ble grunnlagt i 2016 ved Lunds universitet i Sverige og fikk medieoppmerksomhet nesten umiddelbart da selskapet satte seg fore å endre bilindustrien. Mens andre elektrisk kjøretøyer fortsatt ble laget etter eldre standarder for forbrenningsmotorer, hadde UNITI visjoner om en ny type bil med alle komponentene redesignet til en elektrisk virkelighet. I tillegg ville selskapet til livs den tradisjonelle distribusjonsordningen med sine heftige påslag, og heller satse på en direkte-til-forbruker-modell.

Med sin oppfinnsomme tilnærming og et spennende produkt, ble lanseringen i 2019 støttet av investorer og ble Sveriges største crowdfunding-prosjekt, med over 1,2 millioner euro samlet inn fra over 550 investorer, i løpet av 36 timer. Dessverre ble firmaets fremgang bremset av regulatorisk motvind og økonomiske utfordringer. Derfor, sterkt påvirket av Covid-19-pandemien, begjærte selskapet seg konkurs i 2022.

Likevel forble investorinteressen for selskapets hovedproposisjon og patenter sterk. I 2022 kjøpte Daniel Daboczy – en erfaren gründer og grunnlegger av FundedByMe som er en fremtredende europeisk crowdfunding-plattform – eiendelene til UNITI, og restrukturerte selskapet og dets ledelse.

"Som gründer, mentor og investor har jeg studert tusenvis av selskaper, og til den dag i dag, er UNITI enestående. Fra den første begeistringen i markedet og engasjementet til teamet bak, nølte jeg ikke da jeg fikk presentert muligheten til å kommersialisere dette prosjektet."

"Reisen med å kommersialisere en visjon er aldri lett, men vi har en god plan med nytt lederskap, et dedikert team, gode partnere og en ambisjon om å sette UNITI-biler på gaten så fort som mulig," legger Daniel Daboczy, administrerende styreleder i UNITI, til.

ARC Group har investert 1,5 millioner dollar i det nylig restrukturerte selskapet. I tillegg, med sin omfattende bilerfaring, vil konsulentavdelingen til ARC Groups være med på å støtte kommersialiseringen av UNITI. ARC skal bidra med strategiske innspill og lede etableringen av produksjon og nødvendige leveransekjeder, primært i Asia.

Alexander Ocieczek, administrerende partner i ARC Group sier: "Vi har sterk tro på Unitis teknologiske grunnelementer, markedsvisjonen og styrken til den nye ledelsen. Med erfaringen vår og et sterkt nettverk i Øst-Asia og Midt-Østen, er vi overbeviste om at vi kan fremskynde tiden fra første prototype til serieproduksjonen er i gang, og at vi kan få en ledende posisjon på nisjemarkedet."

Kontakt

ARC Group

Alexander Ocieczek, administrerende partner

+46 707 699 207

Birger Jarlsgatan 38, Stockholm

E-post: [email protected]

UNITI

Daniel Daboczy, Executive Chairman

Primusgatan 60

E-post: [email protected]

SOURCE ARC Group