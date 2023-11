CannTrust afholder telefonmøde om sit regnskab for 3. kvartal 2018

VAUGHAN, Ontario, 10. november 2018 /PRNewswire/ -- CannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" eller "virksomheden") (TSX: TRST), der en af Canadas førende og mest troværdige godkendte producenter af cannabis, planlægger at offentliggøre sit regnskab for 3. kvartal, der sluttede 30. september 2018, onsdag den 14. november 2018 efter børsens lukketid. Virksomheden afholder et telefonmøde den samme dag kl. 17 lokal canadisk tid (EST) for at drøfte kvartalsregnskabet og give investorer nøgleoplysninger om virksomheden. Telefonmødet ledes af Peter Aceto, adm. direktør, og Ian Abramowitz, økonomichef.

OPLYSNINGER OM TELEFONMØDE

Dato: 14. november 2018 | Tidspunkt: Kl. 17:00 lokal canadisk tid (EST)

Opkaldsnummer til telefonmøde: Tlf. +1 (416) 764 8609 eller +1 (888) 390 0605

Møde-id: 84565275

Lyt til webcast:

https://event.on24.com/wcc/r/1879830/2F65191CDFE1A4A23146693D182FC3DD

Besøg https://canntrust.ca/ for at få flere oplysninger om CannTrust.

Om CannTrust

CannTrust – en frontløber i cannabisbranchen og en nationalt godkendt producent og virksomhed med canadiske rødder – fører an på det canadiske og de internationale markeder med hensyn til produktion af standardiserede cannabisprodukter. CannTrust, der begyndte som Canadas eneste producent af medicinsk cannabis med baggrund i medicinalindustrien, bringer mere end 40 års erfaring inden for medicinal- og sundhedssektoren med over i branchen for medicinsk cannabis. CannTrust driver i øjeblikket et drivhusanlæg i Niagara på 23.200 kvadratmeter. En udvidelse af drivhuset på 55.700 kvadratmeter er påbegyndt og er fuldt finansieret. Det bredeste produktudvalg i branchen forberedes og pakkes på et avanceret produktionscenter på 5.600 kvadratmeter i Vaughan, Ontario, Canada.

CannTrust er klar til Cannabis version 2.0 og er i færd med at udvikle nye vertikale produkter til de medicinske, rekreative, skønheds-, sundheds- og kæledyrsmarkeder. CannTrust engagerer sig i forskning og innovation og ydelser af bidrag til den voksende mængde af evidensbaseret forskning i brugen og effektiviteten af hash. Virksomhedens produktudviklingsteams arbejder sammen med virksomhedens globale medicinalvarepartner Apotex Inc. hårdt med at forny og udvikle produkter, der vil gøre det nemmere for patienter at bruge medicinsk cannabis. CannTrust støtter uddannelsen af patienter om medicinsk cannabis og har et støtteprogram til patienter med økonomiske behov.

Fremadrettede erklæringer

Pressemeddelelsen indeholder i henhold til gældende canadisk børslovgivning fremadrettede oplysninger, der er baseret på CannTrusts aktuelle interne forventninger, skøn, prognoser, antagelser og opfattelser samt synspunkter om fremtidige hændelser. Fremadrettede oplysninger kan identificeres ved brugen af fremadrettet terminologi, som fx "forventer", "sandsynlig", "kan", "vil", "bør", "har til hensigt", "forudser", "mulig", "foreslået", "vurderer" og andre lignende udtryk, inkl. negative og grammatiske versioner heraf, eller erklæringer om, at visse hændelser eller betingelser "kan", "ville" eller "vil" indtræffe eller ved drøftelser af strategi.

De fremadrettede oplysninger i pressemeddelelsen er baseret på forventninger, skøn, prognoser, antagelser og synspunkter om fremtidige hændelser, som ledelsen efter omstændighederne anser for rimelige. Fremadrettede oplysninger omfatter skøn, planer, forventninger, meninger, forecasts, prognoser, mål, vejledning eller andre erklæringer, der ikke er erklæringer om fakta. Fremadrettede erklæringer i pressemeddelelsen omfatter – men er ikke begrænset til – erklæringer om fremtidige produkttilbud, interne forventninger, forventninger til faktiske produktionsmængder, forventninger til fremtidig dyrkningskapacitet, forventninger til fremtidig legalisering af spiselige cannabisprodukter i Canada og afslutningen af kapitalprojekter eller -udvidelser. Fremadrettede erklæringer inddrager nødvendigvis kendte og ukendte risici, inkl. – uden begrænsning – risici forbundet med generelle økonomiske forhold, negative hændelser i branchen, tab af markeder, fremtidige lovgivningsmæssige udviklinger, manglende adgang til tilstrækkelig kapital fra interne og eksterne kilder og/eller adgang til tilstrækkelig kapital på favorable vilkår, den canadiske hashbranche generelt, CannTrusts evne til at gennemføre sine forretningsstrategier, konkurrence, misvækst og andre risici.

Fremadrettede oplysninger vedrører kun datoen, hvor de blev fremsat, og CannTrust påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere eller revidere fremadrettede oplysninger, uanset om det skyldes nye oplysninger, fremtidige hændelser eller anden årsag, medmindre det kræves ved lov. Der fremkommer fra tid til anden nye faktorer, og det er ikke muligt for CannTrust at forudse alle disse faktorer. Når læserne overvejer de fremadrettede erklæringer, bør de huske på risikofaktorerne og andre forbehold i CannTrusts årlige indberetning af 29. marts 2018, der er indgivet til de relevante canadiske tilsynsførende myndigheder via SEDAR på www.sedar.com. Risikofaktorerne og andre faktorer i årsindberetningen kunne give anledning til, at faktiske hændelser eller resultater afviger væsentligt fra dem, der er beskrevet i en fremadrettet erklæring.

Yderligere oplysninger kan fås hos: Peter Aceto, adm. direktør, og Naveen Islam, Investorforhold, [email protected]

