Cellular Intelligence, et AI-baseret TechBio-selskab, indgår aftale med Novo Nordisk om at fremme celleterapi mod Parkinsons sygdom i klinisk fase

Cellular Intelligence har sikret sig de globale rettigheder til Novo Nordisks Parkinson-program, en allogen celleterapi mod Parkinsons sygdom, der befinder sig i den kliniske fase og har fået tildelt FDA's Fast Track-status.

Cellular Intelligence vil anvende sin grundlæggende AI-model til at optimere og skalere programmet, hvilket vil forkorte de traditionelle tidsrammer for procesudvikling og fremstilling inden for celleterapi med det formål at fjerne hindringer og reducere omkostningerne på vejen mod kommercialisering.

Novo Nordisk bliver kapitalinvestor i Cellular Intelligence og er berettiget til at modtage fremtidige milepælsbetalinger og royalties.

BOSTON, 11. maj 2026 /PRNewswire/ -- Cellular Intelligence har i dag meddelt, at selskabet har erhvervet de globale rettigheder til Novo Nordisks celleterapiprogram i klinisk fase til behandling af Parkinsons sygdom. Cellular Intelligence har til hensigt at anvende sin egenudviklede AI-platform til at fremskynde den kliniske udvikling, produktionen og vejen mod kommercialisering. Novo Nordisk vil foretage en kapitalinvestering i virksomheden, samtidig med at selskabet fortsat er berettiget til fremtidige milepælsbetalinger og royalties.

Med denne aftale sigter Cellular Intelligence mod at fremme den fortsatte kliniske udvikling af celleterapiprogrammet mod Parkinsons sygdom og levere en effektiv, sygdomsmodificerende behandling til mennesker, der lever med Parkinsons sygdom, en neurodegenerativ sygdom, der er i hastig vækst på verdensplan.

Programmet omfatter en behandling baseret på allogene dopaminerge stamceller afledt af pluripotente stamceller, som i øjeblikket gennemgår et fase 1/2-klinisk forsøg, der er det første af sin art på mennesker. Det har fået tildelt FDA's Fast Track-status samt IND-godkendelse til yderligere klinisk udvikling.

Cellular Intelligence udnævner læge Nuno Mendonça til Chief Medical Officer med ansvar for at lede den kliniske udvikling af programmet. Dr. Mendonça er en speciallæge i neurologi, der har beklædt ledende stillinger inden for klinisk udvikling hos Bial, AbbVie og Novartis Gene Therapies, hvor han har arbejdet med programmer i både tidlige og sene faser inden for neurovidenskab og sjældne sygdomme i både Nordamerika og Europa.

"Dette program for celleterapi mod Parkinsons sygdom er virkelig banebrydende og er et glimrende eksempel på, hvordan spændende akademiske opdagelser smelter sammen med den kompromisløse kvalitet, man finder hos en global leder inden for medicinalindustrien, og vi er beærede over at føre programmet ind i dets næste fase," udtalte Micha Breakstone, Ph.D., medstifter og administrerende direktør for Cellular Intelligence. "At optimere og skalere komplekse celleterapiprogrammer, så de kan nå ud til patienter over hele verden, er netop den udfordring, som vores AI-baserede platform er udviklet til at løse."

Cellular Intelligence vil anvende sin AI-baserede platform til at fremskynde programmet. Platformen kombinerer egenudviklede multiplexing-teknologier med en grundlæggende model, der er trænet på enorme datamængder, der dækker millioner af unikke forstyrrelsesforhold. Formålet er at fremskynde udviklingsforløbet, reducere omkostningerne og lette vejen til skalerbar produktion af et produkt med global rækkevidde. Ud over dette program vil de indsamlede kliniske data og produktionsdata blive brugt til yderligere at træne Cellular Intelligences grundlæggende model, hvilket kan føre til anvendelser inden for celleterapi og regenerativ medicin i bredere forstand.

"Det var afgørende at finde den rette partner til programmet, og vi er overbeviste om, at Cellular Intelligence har de nødvendige kompetencer til at føre det videre," sagde Jacob Petersen, Senior Vice President for Global Research hos Novo Nordisk. "Sammenfletningen af udviklingsbiologi og genomforskning samt muligheden for at kombinere dette med kunstig intelligens på én og samme platform udgør en spændende mulighed inden for medicinen generelt og inden for celleterapiområdet i særdeleshed."

Om Cellular Intelligence

Cellular Intelligence, der opererer under den formelle juridiske enhed Somite Therapeutics, er et AI-baseret TechBio- og klinisk udviklingsselskab, der udvikler en universel grundlæggende model for cellesignalering med det formål at forstå, forudsige og i sidste ende styre cellernes adfærd, hvilket forvandler biologien fra en proces baseret på trial-and-error til en ingeniørvidenskabelig disciplin. Vi anvender en helhedsorienteret tilgang, hvor vi genererer forstyrrelsesdata med en effektivitet, der er over 1.000 gange højere end ved konventionelle metoder. Vi indsamler millioner af tidsopløste behandlingskombinationer pr. eksperiment og træner store modeller, der kan generaliseres på tværs af sammenhænge. Dette muliggør rationel udformning af protokoller inden for regenerativ medicin, kontekstspecifik forudsigelse af lægemiddelvirkninger og systematisk sygdomsmodellering. Vores grundlæggerteam består af den erfarne AI-iværksætter Dr. Micha Breakstone (Chorus.ai, opkøbt for 575 mio. dollar), lederen af Fundamental AI Group ved MIT samt fire professorer fra Harvard Medical School og University of Washington, herunder formanden for genetik ved Harvard, som tilsammen har fem medlemskaber af National Academy. Cellular Intelligence, der har hjemsted i Boston, har indtil videre rejst over 60 millioner dollar fra Khosla Ventures, CZI, SciFi VC og AMD Ventures og er i fuld gang med at udvide sit team af verdensklasse.

Om Novo Nordisk

Novo Nordisk er en førende global sundhedsvirksomhed, der blev grundlagt i 1923 og har hovedkontor i Danmark. Vores mål er at skabe forandring for at bekæmpe alvorlige kroniske sygdomme, med udgangspunkt i vores erfaringer inden for diabetes. Det gør vi ved at være banebrydende inden for videnskabelige gennembrud, udvide adgangen til vores lægemidler og arbejde for at forebygge og i sidste ende helbrede sygdomme.

