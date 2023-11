Configit's Ace® bliver certificeret som en Unity Verified Solution, og leverer sammen en markedsledende 3D-produktkonfigurationsløsning

Denne Configit Ace® og Unity Forma plug-in giver produktionsvirksomheder muligheden for at deres slutkunder kan placere ordrer i en fuldt integreret, selvbetjenings 3D-produktkonfigurator.

KØBENHAVN, Danmark, 8. februar 2023 /PRNewswire/ -- Configit, den globale leder inden for Configuration Lifecycle Management (CLM) har i dag meddelt, at deres Configit Ace® nu er certificeret som en Unity Verified Solution. De to virksomheder har yderligere udviklet en konnektor mellem Configit Ace® og Unity Forma, hvilket giver produktionsvirksomheder adgang til en markedsledende konfigurations- og 3D-visualiseringsteknologi. Produktionsvirksomheder kan dermed tilbyde en selvbetjeningsløsning for placering af ordrer af meget komplekse produkter ved hjælp af en 3D produktkonfigurator til deres slutkunder.

Som en Unity Verified Solution har Configit gennemgået en omfattende godkendelsesproces for at sikre, at de opfylder Unity's højeste standarder. Unity Verified Solutions udbydes af domæne-eksperter, som forpligter sig til at levere løsninger og support af høj kvalitet, hvilket betyder, at man også om flere år kan regne med, at den Verified Solution stadig er supporteret.

Denne Configit Ace® - Unity Forma plug-in fås fra i dag via Unity Asset Store:

Gør det muligt for globale produktionsvirksomheder med højt konfigurer bare produkter, at reducere tiden fra produktdesign til salg til produktion med 92 %.

Gør det muligt for disse virksomheders slutkunder at placere ordrer i en fuldt integreret, selvbetjenings 3D-konfigurator, med forskellige grader af avanceret kompleksitet, hvilket derved øger salgseffektiviteten.

Skaber en enkel og gnidningsfri proces til at vedligeholde konfigurationsløsningen for back-end medarbejdere. En fælles datakilde med konfigurationsmuligheder som alle relevante afdelinger arbejder ud fra giver en fejlfri proces på tværs af funktioner, uden overflødige tjek og iterationer.

Johan Salenstedt, CEO hos Configit, uddyber: "At blive en del af Unity's Verified Solution-økosystemet gør det muligt for os at hjælpe flere kunder med forbedret produktkonfigurationsfunktionalitet. Unity's visualiseringsprodukt, Forma, åbner op for store effektiviseringsmuligheder i indholdsproduktion, hvor virksomhederne hurtigt kan importere produktdata i 3D og visualisere modeller og alle deres varianter i 3D i realtid. Vores Configit Ace® giver slutkunden en dybtgående 3D-oplevelse af produktet. Det passer især godt til vores kunder, som producerer komplekse produkter og allerede er Unity's kunder."

Om Configit

Configit er verdensledende inden for Configuration Lifecycle Management (CLM)-løsninger og leverandør af forretningskritisk software til konfigurering af komplekse produkter. Alle Configit's produkter er baserede på den patenterede Virtual Tabulation (VT)™-teknologi, som har redefineret produktkonfiguration ved at øge hastigheden, minimere fejl og forbedre håndtering af kompleks produktkonfiguration. Virtual Tabulation (VT)™ gør det muligt for Configit at levere robuste og brugervenlige konfigureringsløsninger til globale produktionsvirksomheder. Webside https://configit.com/

