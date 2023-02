Configit Ace® devient une solution vérifiée par Unity, et offre aux clients une expérience immersive en 3D de configuration de produits

Le plug-in Ace® de Configit pour Unity Forma permet aux entreprises d'offrir à leurs clients la possibilité de passer des commandes dans un configurateur de produits entièrement intégré, en 3D et en libre-service.

COPENHAGUE, Danemark, 8 février 2023 /PRNewswire/ -- Configit, leader mondial de la gestion du cycle de vie des configurations (CLM), a annoncé aujourd'hui que son Configit Ace® est désormais une solution vérifiée par Unity. Par ailleurs, les deux sociétés ont codéveloppé un connecteur entre Configit Ace® et Unity Forma, qui offre aux fabricants la meilleure technologie de configuration et de visualisation 3D de sa catégorie. Cela permet aux fabricants de fournir un self-service à leurs clients finaux pour des produits très complexes en utilisant un configurateur de produits en 3D.

En tant que solution vérifiée par Unity, Configit a fait l'objet d'un processus d'examen rigoureux pour s'assurer qu'elle répond aux normes les plus strictes d'Unity. Les solutions vérifiées par Unity sont proposées par des experts du domaine qui s'engagent à fournir des solutions et un support de haute qualité, ce qui signifie que dans plusieurs années, lorsqu'un produit sera distribué, la solution vérifiée sera toujours prise en charge.

Le plug-in Configit Ace® pour Unity Forma, disponible dès aujourd'hui via l'Unity Asset Store :

permet aux entreprises mondiales de fabrication proposant des produits hautement configurables de réduire de 92 % le délai entre la conception du produit, sa vente et sa fabrication ;

permet aux clients finaux de ces sociétés de passer des commandes dans un configurateur 3D entièrement intégré et en libre-service, à différents degrés de complexité avancée, ce qui augmente également l'efficacité des ventes ;

crée un processus facile et sans faille de maintenance de la solution de configuration pour le personnel de soutien. Une source unique de vérité de configuration pour chaque service concerné se traduit par un processus transversal sans erreur, sans vérifications et itérations redondantes.

Johan Salenstedt, PDG de Configit, a déclaré : « En rejoignant l'écosystème Verified Solution d'Unity, nous pourrons aider davantage de clients grâce à des fonctionnalités de configuration de produits améliorées. Forma, le produit de visualisation d'Unity, permet de réaliser des gains d'efficacité importants dans la production de contenu, en permettant aux entreprises d'importer rapidement des données de produits en 3D pour visualiser les modèles et toutes leurs variantes en 3D en temps réel. Notre API Configit Ace® permettra aux clients de vivre une expérience immersive en 3D du produit. Cela répond parfaitement aux besoins de nos clients qui fabriquent des produits très complexes, ainsi qu'à ceux des clients d'Unity. »

À propos de Configit

Configit est le leader mondial des solutions de gestion du cycle de vie des configurations (CLM) et un fournisseur de logiciels critiques pour la configuration de produits complexes. Tous les produits Configit sont basés sur la technologie brevetée Virtual Tabulation® (VT™), qui a redéfini la configuration des produits en offrant une plus grande rapidité et une meilleure gestion de la complexité. Virtual Tabulation permet à Configit de fournir des solutions de configuration puissantes et faciles à utiliser aux entreprises mondiales leaders sur le marché. Site Internet : https://configit.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824364/Configit_Logo_Logo.jpg

SOURCE Configit