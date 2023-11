Darling Ingredients Inc. offentliggør økonomiske resultater for tredje kvartal 2022

IRVING, Texas, 25. oktober 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) offentliggør de økonomiske resultater for tredje kvartal 2022 tirsdag den 8. november 2022. Pressemeddelelsen bliver udsendt via PR Newswire og er tilgængelig kl. 16.00 Central Time. Deruden vil der være en diaspræsentation tilgængelig på virksomhedens hjemmeside under 'invester relations' på http://www.darlingii.com .

Randall C. Stuewe, Chairman og Chief Executive Officer, og Brad Phillips, Executive Vice President og Chief Financial Officer, er værter for en telekonference og webcast onsdag den 9. november 2022 kl. 8.00 Central Time.

På grund af erfaringsmæssig høj opkaldsvolumen, tilbyder virksomheden deltagerne at tilmelde sig konferencen på forhånd via følgende link: https://dpregister.com/sreg/10171165/f47e536d62

Registrerede deltagere vil modtage en e-mail med en kalenderpåmindelse samt et opkaldsnummer med pinkode, der giver direkte adgang til telekonferencen den 9. november 2022.

Deltagere, der ikke ønsker at tilmelde sig på forhånd, kan ringe på telefonnr. 844-868-8847 (opkald fra USA) eller 412-317-6593 (internationale opkald) og bede om at deltage i Darling Ingredients-telekonferencen. En optagelse vil være tilgængelig fra to timer efter telekonferencen er afsluttet og indtil den 16. november 2022. For at få adgang til optagelsen bedes man ringe til 877-344-7529 (opkald fra USA), 855-669-9658 (Canada) og 412-317-0088 (internationale opkald) og angive pinkoden 3834610. Live webcasten kan også tilgås på virksomhedens hjemmeside på https://ir.darlingii.com/

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er den største børsnoterede virksomhed, der omdanner spiselige biprodukter og madaffald til bæredygtige produkter. Virksomheden er desuden en førende producent af vedvarende energi. Virksomheden, der er anerkendt som førende inden for bæredygtighed , driver mere end 250 fabrikker i 17 lande og omdanner omkring 15 % af verdens affaldsstrømme fra kødindustrien til værdiskabende produkter såsom grøn energi, vedvarende diesel, kollagen, gødning, animalske proteiner og -måltider samt ingredienser til foder til kæledyr. Besøg darlingii.com. for at lære mere. Følg os på LinkedIn .

# # #

Kontakt: Suann Guthrie

VP, investorrelationer, bæredygtighed og kommunikation

469-214-8202