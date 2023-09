Den erfarne corporate finance-specialist Erik Dahl tiltræder Banyan Software som Investeringsdirektør og chef for Norden

KØBENHAVN, Danmark, 8. marts, 2023 /PRNewswire/ -- Banyan Software, en førende operatør og langsigtet investor, glæder sig over at kunne annoncere, at Erik Dahl tiltræder som Investeringsdirektør og chef for Norden.

Banyan Software, som er baseret i USA og blev grundlagt i 2016, specialiserer sig i opkøb og udvikling af softwarevirksomheder i vertikale niche-markeder. Støttet af en gruppe af CEO'er og investorer i verdensklasse med dyb teknologierfaring opererer Banyan i mange sektorer, herunder sundhed, undervisning, medier, transport og finansielle ydelser.

Erik Dahl

Banyan har foretaget sine første fire europæiske investeringer siden slutningen af 2021 og er dedikeret til yderligere vækst i 2023 og fremover.

Erik Dahl har mere end 13 års erfaring i virksomhedstransaktioner og investeringer og har senest været partner hos Capitalmind, en førende global konsulentfirma der rådgiver i forbindelse med køb og sælg af virksomheder. I sin tidligere rolle som ansvarlig for teknologisektoren i Norden, arbejdede han med transaktioner på tværs af landegrænser. Tidligere har han arbejdet med M&A og investeringer hos Seavus Group, en next-generation software- og it-udviklingsvirksomhed, og som M&A-rådgiver hos LNP Corporate Finance, der er specialiseret i virksomhedstransaktioner indefor teknologisektoren i Nordeuropa.

"Vi er glade for at byde Erik Dahl velkommen i vores team, med henblik på eteblere os i Norden og øge vores tilstedeværelse i Europa. Han har omfattende erfaringer med køb og salg af virksomheder inden for teknologi og har arbejdet med utallige iværksættere. Dette, sammen med hans erfaring inden for generel ledelse vil være et enormt aktiv, når vi fortsætter med at udvide vores globale softwareportefølje." David Berkal, CEO, Banyan Software.

Med betydelige investeringsmidler i ryggen træder Banyan Software nu ind på det nordiske marked med en nøgleansættelse, da Erik Dahl vil være ansvarlig for at identificere og gennemføre investeringsmuligheder samtidig med at han opbygger teamet og drager fordel af sit omfattende netværk og dybe forståelse for de lokale og europæiske markeder.

"Jeg er meget glad for at komme til Banyan, en virksomhed, der er blevet synonym med at skabe permanente hjem for virksomheder. Vores langsigtede investeringsfilosofi er sammenfaldende, da vi ønsker at tilbyde en unik og alternativ tilgang, der kombinerer styrkerne fra private equity og strategiske konsolideringsvirksomheder.

Vores hovedfokus er at være den bedste partnere til lønsomme softwarevirksomheder med en omsætning på mellem 2 mio. USD og 30 mio. USD indenfor forskellige vertikalt fokuserede nichemarkeder. Ved at udnytte vores omfattende operationelle viden og ressourcer, hjælper vi disse virksomheder med at nå deres fulde potentiale.

Jeg glæder mig til at møde softwarevirksomheder, investorer, rådgivere og teknologifællesskabet i nær fremtid for at udforske muligheder i Norden og i hele Europa." Erik Dahl, Investeringsdirektør og chef for Norden, Banyan Software.

For yderligere oplysninger, besøg venligst banyansoftware.com.

Om Banyan Software, Inc.

Banyan Software opkøber og udvikler softwarevirksomheder, der har førende positioner på globale niche-orienterede markeder. Med en permanent kapitalbase og fokus på køb-og-behold-investeringer er Banyan en af Nordamerikas hurtigst voksende private virksomheder med dusinvis af portføljevirksomheder, næsten tusind globale medarbejdere og aktiviteter i Australien, Canada, Denmark, Tyskland, Sverige, Schweiz, USA og Storbritannien.

