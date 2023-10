Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er blevet certificeret™ af Great Place to Work® for andet år i træk

Selskabet har modtaget anerkendelse af global autoritet inden for arbejdspladskultur

LUXEMBOURG, 10. december 2021 /PRNewswire/ -- Fisher Investments Luxembourg, Sàrl – datterselskab af Fisher Investments og medlem af Fisher Investments-koncernen, som omfatter Fisher Investments Norden, er blevet certificeret™ af Great Place to Work® for andet år i træk. Great Place to Work® er en selvstændig, global autoritet inden for arbejdspladskultur og medarbejdererfaring.

Great Place to Work® certificerer virksomheder på baggrund af anonyme medarbejderes undersøgelsesresultater om væsentlige faktorer, herunder løn, personalegoder, mulighed for forfremmelse, ledelseserfaring og den generelle stemning på arbejdspladsen. Feedback fra undersøgelsen afslørede, at Fisher Investments Luxembourg, Sárls medarbejdere mener, at selskabet har et retfærdigt, imødekommende og serviceorienteret arbejdsmiljø.

"Vi er altid beæret over at blive anerkendt af Great Place to Work®", udtalte Damian Ornani, CEO, Fisher Investments og tilføjede: "At udvikle et arbejdsmiljø, hvor vores medarbejdere kan trives, er vigtigt for vores mission om at forbedre investeringsuniverset og hjælpe vores kunder med at planlægge bedre for deres finansielle fremtid."

"Vi er overordentlig stolte over at modtage certificeringen™ af Great Place to Work® for anden gang", bemærkede Greg Miramontes, Executive Vice President for Global Human Capital, Fisher Investments. "Denne særskilte anerkendelse er bevis på vores hårde arbejde og konsekvente engagement i at opbygge berigende, livslange karrierer for vores medarbejdere i hele organisationen."

Fisher Investments og dets tilknyttede selskaber har en række ledige stillinger på globalt plan. Besøg FisherCareers.com for at få flere oplysninger om karrieremuligheder. Besøg www.greatplacetowork.dk/ for at få flere oplysninger om Great Place to Work® -certificering™.

Om Fisher Investments Norden og Fisher Investments Luxembourg, Sàrl

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Norden er medlem af den globale Fisher-koncern. Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nr. 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet. Gå til https://www.fisherinvestments.com/da-dk for at få yderligere oplysninger om Fisher Investments Norden.



Om Fisher Investments

Fisher Investments er en uafhængig, gebyr-baseret investeringsrådgiver. Pr. 30/09/2021 forvaltede Fisher Investments og dets datterselskaber aktiver for en værdi af mere end 1214 mia. kr. på globalt plan – over 951 mia. kr. for private investorer, 247 mia. kr. for institutionelle investorer og 13 mia. kr. i pensionsordninger for små og mellemstore amerikanske virksomheder. Fisher Investments har fire primære forretningsområder: US Private Client, Institutional, Private Client International og 401(k) Solutions, som har en global kundekreds med mange forskellige typer af investorer. Vi tilbyder/sælger ikke alle strategier i alle jurisdiktioner. Grundlægger og Executive Chairman, Ken Fisher, skrev en klumme i Forbes betegnet "Portfolio Strategy" fra 1984 til 2016, hvilket har gjort ham til den klummeskribent, der har skrevet for bladet i den længst sammenhængende periode i bladets historie. I de seneste år har Ken Fisher konsekvent haft klummer i store nyhedsmedier i næsten alle vesteuropæiske lande samt i vigtige lande i Asien, hvilket omfatter flere lande og større volumen end nogen anden klummeskribent i historien – uanset art. Han er forfatter af 11 bøger samt New York Times' bestsellere om finansiering og investering. Gå til https://www.fisherinvestments.com for at få yderligere oplysninger om Fisher Investments.

