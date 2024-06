Freelance-ansættelser hos reklamebureauer stiger med 40%, afslører Worksome Data

På tværs af 150+ reklamebureauer viser data om brugen af Worksome, at antallet af genererede freelancekontrakter er 40 % højere end i samme periode i 2023.

NEW YORK og LONDON og COPENHAGEN, 17. juni 2024 /PRNewswire/ -- Reklameverdenen udvikler sig hurtigt, og Worksome, et avanceret Freelance Management System, har tallene til at bevise det. Nye data afslører en betydelig stigning i freelanceansættelser blandt reklamebureauer med en stigning på 40 % i freelancekontrakter i 1. kvartal 2024 sammenlignet med samme periode i 2023.

Worksome data reveals freelance hiring across its advertising agency customers increased by 40% from Q1 2023 to Q1 2024.

Fra 1. januar 2024 til 31. marts 2024 var de samlede kontraktforpligtelser, som Worksomes platform faciliterede på tværs af 150+ reklamebureaukunder, et bemærkelsesværdigt spring på 40 % fra Q1 2023. De samlede kontrakter, der blev underskrevet i 1. kvartal 2024, tegnede på en stigning på 36% fra år til år.

Ændring af arbejdskraftens landskab

"Reklamebranchen oplever et strategisk skifte i takt med, at bureauerne tilpasser sig det nuværende økonomiske klima," siger Morten Petersen, medstifter og CEO i Worksome. "Mens det makroøkonomiske klima spiller en rolle, er den virkelige historie, hvordan virksomheder udnytter ikke-medarbejdertalent til at forblive fleksible og konkurrencedygtige. Vi ser, at mens antallet af medarbejdere stabiliseres, signalerer og understreger denne stigning i freelance-ansættelser skiftet mod fleksibelt talent og behovet for hurtig adgang til specialiserede færdigheder."

Vigtige indsigter fra Worksome's data:

Strategiske arbejdskraftskift: Agenturer er i stigende grad afhængige af freelancere til at navigere i økonomiske udsving og opretholde fleksibilitet.

Agenturer er i stigende grad afhængige af freelancere til at navigere i økonomiske udsving og opretholde fleksibilitet. Efterspørgsel på synlighed af talenter: Agenturerne kræver i stigende grad synlighed for uafhængige entreprenører (IC) af høj kvalitet og mulighed for at placere dem på opgave.

Agenturerne kræver i stigende grad synlighed for uafhængige entreprenører (IC) af høj kvalitet og mulighed for at placere dem på opgave. Hurtig talentopkøb: Evnen til hurtigt at ansætte specialiserede freelancere er afgørende for agenturer at forblive lydhøre over for kundernes behov.

Evnen til hurtigt at ansætte specialiserede freelancere er afgørende for agenturer at forblive lydhøre over for kundernes behov. Global Talent Reach: Worksomes platform giver bureauer mulighed for at udnytte en global talentpulje og sikre adgang til fagfolk på topniveau, uanset hvor de befinder sig.

Konsekvenser for reklamebranchen

Denne tendens er ikke kun en reaktion på økonomiske forhold, men også et strategisk træk for at integrere forskellige færdigheder og innovativ tænkning i arbejdsstyrken. Ved at udnytte freelancere kan agenturer skalere hurtigt, optimere omkostningerne og drive kreativitet.

Worksomes engagement i innovation

Worksome fortsætter med at forbedre sin platform for at imødekomme de udviklende behov hos både freelancere og virksomheder. Ved at tilbyde løsninger til at finde deres betroede talenter, samarbejde med dem i overensstemmelse med reglerne og strømline betalinger, understøtter Worksome det stigende skift til fleksible, projektbaserede arbejdsmodeller i reklamebranchen og andre steder.

Læs mere om den seneste stigning i freelance-ansættelser her.

Om Worksome

Worksome er det førende Freelance Management System, som virksomheder kan bruge til at engagere eksterne talenter, samtidig med at det sikrer fuld synlighed for medarbejderne og minimerer overholdelsesrisikoen. Worksome leverer en centraliseret løsning til sourcing, kontraktering, klassificering og onboarding af talenter samt betalinger og fakturering. Vores all-in-one-løsning sparer virksomheder tid og penge og forbedrer oplevelsen for både virksomheder og freelancere.

Worksome er betroet af førende virksomheder og bureauer verden over, herunder Carlsberg, Novo Nordisk og Oliver Agency, og opererer fra centrale globale hubs i København, London og New York.. For flere oplysninger, gå til www.worksome.com .

Mediekontakt:

Jen Harvey

[email protected]

www.worksome.com

Logo- https://mma.prnewswire.com/media/2439298/Worksome_Logo.jpg