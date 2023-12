Fujifilm opkøber produktionsanlæg til biologiske lægemidler fra Biogen for at fremskynde væksten af sine aktiviteter inden for Bio CDMO

TOKYO, 12. marts 2019 /PRNewswire/ -- FUJIFILM Corporation ("Fujifilm") annoncerede i dag, at virksomheden har indgået en aftale*1 om at opkøbe Biogen (Denmark) Manufacturing ApS ("Biogen Hillerød"), der er et anlæg til produktion af biologiske lægemidler i store mængder i Hillerød uden for København, fra Biogen for ca. USD 890 mio.*2 kontant. Når handlen er gennemført, bliver Biogen Hillerød Fujifilms fjerde anlæg til biofarmaceutisk kontraktudvikling og produktion. Anlæggets ca. 800 medarbejdere overgår til Fujifilm. FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, der er en førende organisation til kontraktudvikling og produktion (Contract Development and Manufacturing Organization – CDMO) med ekspertise i udvikling og produktion af biologiske lægemidler og avancerede terapier, er ansvarlig for alle Fujifilms biofarmaceutiske CDMO-anlæg.

Biogen Hillerød råder over 6 bioreaktorer på hver 15.000 l til produktion af biologiske lægemidler fra cellekulturer*3. Anlægget udvider i betydelig grad Fujifilms kapacitet og muligheder og giver en sigtelinje mod store produktionsvoluminer ved hjælp af "scale up"*4 og supplerer den nuværende produktionsmodel "scale out"*4, som virksomheden har gennemført under SaturnTM mAb*5. Opkøbet understreger Fujifilms klare fokus på at udnytte sin strategi til at understøtte projekter fra præklinisk tilstand til markedsintroduktion med de bedste til rådighed værende aktiver, der kan levere meget små til meget store produktionsmængder. FUJIFILM Diosynth Biotechnologies sigter i øjeblikket efter en stor produktionskapacitet (20.000 l) til biologiske lægemidler fra mikrober* gennem sit partnerskab med MSD, Brinny.

"Det har altid været Fujifilms mål at bringe ny værdi til samfundet gennem innovation og skabelsen af nye teknologier, produkter og tjenester. Vi er glade for, at vi kan bidrage til den voksende sundhedssektor via denne investering," sagde Shigetaka Komori, bestyrelsesformand og admin. direktør i FUJIFILM Corporation. "Den store investering understreger vores fortsatte engagement i at øge vores aktiviteter inden for Bio CDMO og blive brancheførende ved at lægge ressourcerne i Biogen Hillerød og Fujifilm sammen."

"Fujifilm er en højt respekteret leder inden for produktionen af biologiske lægemiddelsprodukter, og de deler vores pionérkultur," sagde Michel Vounatsos, Biogens admin. direktør. "Vi er glade for vores aftale med dem."

"Vi er stolte over at kombinere talentet og ekspertisen hos medarbejderne i Biogen Hillerød med FUJIFILM Diosynth Biotechnologies' muligheder som en brancheførende CDMO," sagde Paul McKenzie, ph.d., direktør for farmaceutiske aktiviteter og teknologi i Biogen.

"Vi ser meget frem til at byde teamet fra Biogen Hillerød velkommen i FUJIFILM Diosynth Biotechnologies-familien," sagde Steve Bagshaw, admin. direktør for FUJIFILM Diosynth Biotechnologies. "Disse faciliteter i verdensklasse overgås kun af erfaringerne og kvalifikationerne hos teamet fra Biogen Hillerød på ca. 800 ansatte, og vi ser frem til at udnytte disse kvalifikationer til fordel for nuværende og fremtidige kunder."

Fujifilm har investeret kraftigt i sine Bio CDMO-aktiviteter for at øge produktionskapaciteten og muligheden for at udvikle processer på FUJIFILM Diosynth Biotechnologies' anlæg i USA og Storbritannien. Virksomheden udvider sine Fill/Finish-funktioner i regnskabsåret, der slutter i marts 2021, til at omfatte cGMP-aseptisk opfyldelse af rekombinante proteiner til sin fulde CDMO-tilgang. Virksomheden har endvidere introduceret sit mammale udtrykssystem af næste generation, Apollo™ X, der kan levere brancheførende titer over 10 g/l. Fujifilm råder via aggressive kapitalinvesteringer og udvikling af meget effektive og produktive teknologier over ekspertise i udviklingen og produktionen af flere biologiske lægemidler, herunder rekombinante proteiner, monoklonale antistoffer, virusvacciner og genterapier, og fortsætter med at udvide aktiviteterne yderligere.

Fujifilm har i sin stræben efter at skabe en vidtspændende virksomhed inden for sundhedssektoren, der dækker forebyggelse, behandling og diagnose, foretaget flere strategiske opkøb gennem de seneste år, der udvider og diversificerer virksomhedens sundhedsprodukter. Det seneste bevis er det nylige opkøb af Irvine Scientific, der blev medlem af Fujifilm-familien den 1. juni 2018. Evnen til at identificere og udnytte synergier mellem sine forretningsområder er en af Fujifilms nøglestyrker og er afgørende for virksomhedens vækststrategi.

Opkøbet forventes gennemført omkring august 2019 med forhold for sædvanlige betingelser for gennemførelse, herunder indhentning af de krævede lovgivningsmæssige godkendelser fra konkurrencemyndighederne.

*1 Fujifilm har underskrevet en aftale om køb af alle aktier i Biogen (Denmark) New Manufacturing ApS, der ejes af Biogen Luxemburg Holding Sarl, der er 100 % ejet af Biogen. Fujifilm køber i henhold til aftalen alle aktier i Biogen (Denmark) Manufacturing ApS, der er 100 % ejet af Biogen (Denmark) New Manufacturing ApS.

*2 Med forbehold for antallet af indgående ordrer til Biogen Hillerød.

*3 Biologiske lægemidler fra cellekulturer er terapeutiske lægemidler, der er udtrykt gennem flercellede eukaryoter, mens lægemidler fra mikrober er terapeutiske lægemidler, der er udtrykt gennem enkeltcellede prokaryoter.

*4 "Scale up" angiver en forøgelse af størrelsen af et enkelt produktionsparti. "Scale out" henviser til produktionen af kopipartier.

*5 SaturnTM mAb Solutions er tjenester, der leveres af FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, og som giver en strømlinet og omkostningseffektiv tilgang til udviklingen og produktionen af monoklonale antistoffer. Besøg https://www.fujifilmdiosynth.com/cell-culture/saturn/ for at få flere oplysninger.

Om FUJIFILM Corporation

FUJIFILM Corporation, Tokyo, Japan, er en af de største virksomheder i FUJIFILM Holdings Corporation. Virksomheden bringer avancerede løsninger til en bred vifte af internationale brancher ved at udnytte sit dybe kendskab og grundlæggende teknologier, der er udviklet under virksomhedens konsekvente stræben efter innovation. Virksomhedens beskyttede kerneteknologier bidrager til flere felter, herunder sundhed, grafiksystemer, materialer med høje funktioner, optiske enheder, digital billedbehandling og dokumentprodukter. Produkterne og tjenesterne er baseret på virksomhedens omfattende portefølje af kemiske, mekaniske, optiske, elektroniske og billedteknologier. I regnskabsåret pr. 31. marts 2018 opnåede virksomheden en global omsætning på USD 23 mia., omregnet efter en valutakurs på JPY 106 for USD 1. Fujifilm har forpligtet sig til ansvarlig miljøledelse og god etisk ledelse. Få flere oplysninger på: www.fujifilmholdings.com.

Om FUJIFILM Diosynth Biotechnologies

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies er en brancheførende CDMO med afdelinger i Billingham og Redcar, Storbritannien, Resarch Triangle Park, North Carolina, og College Station, Texas, USA. FUJIFILM Diosynth har mere end 25 års erfaring i udviklingen og produktionen af rekombinante proteiner, genterapier, monocellede antistoffer, blandt andre store molekyler, virusprodukter og medicinske modforanstaltninger, der er udtrykt i en bred række af mikrobe-, mammal- og værts-/virussystemer. Virksomheden tilbyder en omfattende vifte af tjenester, fra cellelinjeudvikling ved hjælp af virksomhedens beskyttede cellelinjesystemer pAVEway™ og Apollo™ til procesudvikling, analytisk udvikling, klinisk og myndighedsgodkendt kommerciel produktion. FUJIFILM Diosynth Biotechnologies er et partnerskab mellem FUJIFILM Corporation og Mitsubishi Corporation. Få flere oplysninger på: www.fujifilmdiosynth.com.

