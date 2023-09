Global PayTech Ventures (GPT) investerer i Cardlay -- den første sky-baserede platform, der har integreret øjeblikkelig kortudstedelse og automatiseret udgiftsforvaltning i den samme digitaliserede platform

Cardlay, som ligger i København, tilbyder den første nøglefærdige platform med digitale tjenester og et go-to-market program designet til finansielle tjenesteudbydere, banker og virksomheder.

MIAMI, 27. april, 2021 /PRNewswire/ -- I dag meddelte Global PayTech Ventures (GPT), at selskabet for nyligt har investeret i Cardlay, hvis skybaserede platform er den første alle-i-en platform og API, der forbinder kritiske komponenter af betalingsværdikæden. Cardlays verdensomspændende skyinfrastruktur gør det muligt at udstede og forvalte kort i realtid og levere andre white-label front-end betalingsydelser i stort omfang.

Javier Perez, grundlægger og ledende partner af GPT , som for nylig blev udnævnt til vicebestyrelsesformand, sagde: "Vi er entusiastiske med hensyn til Cardlay, fordi deres unikke platform skaber stor værdi for deres kunder på verdensplan — banker, virksomheder og deres kortindehavere. Cardlay giver en realtidsoversigt over transaktioner og udgifter, fuld synlighed og optimering i alle processer, og denne integration er både unik og værdifuld."

Cardlays løsning håndterer de langsigtede problemer, som kommercielle banker og udstedere konfronteres med, herunder servicefragmentering, tabte profitter, overholdelsesrisici og manglende forretningseffektivitet. Deres white-label platform udbyder en sammenhængende digital brugeroplevelse med realtidsdata og hjælper virksomheder med at automatisere forretningsprocesser, ved at fremme integration mellem kreditkort, forvaltning af rejseudgifter (TEM) og refundering af EU-moms.

"Vi giver banker en løsning, som hjælper dem med at opbygge ny indtjening på grundlag af eksisterende porteføljer, bevare og vinde nye markedsandele. Vores løsning skaber større kortanvendelse, ny nettoindtjening, omkostningsbesparelser og markedsdifferentiering ved at mobilisere vores hurtige, skalerbare forretningsmodel." Jørgen Christian Juul, administrerende direktør for og grundlægger af Cardlay . "Vi har udviklet en teknologiplatform for at levere til og samarbejde med globale markedsledere inden for virksomhedsressourceplanlægning ( Enterprise resource Planning - ERP), udgiftsforvaltning, infrastruktur til regnskaber og betalinger - og dermed forbinde og optimere økosystemet."

Cardlay samarbejder med Eurocard, SEB og PWC i Norden, og FIS og Mastercard på verdensplan. Deres interoperable platform er PCI DSS-certificeret og hostes på et lukket AWS miljø med det højeste niveau af sikkerhedscertificering.

Cardlay integrerer og forbedrer værdikæden ved at anvende avancerede berigelses- og dataoverførselsløsninger, der leveres til mange EMS og ERP'er gennem certificerede API'er. Deres produktportefølje er designet til at være hurtig, modulær og skalerbar.

De 4 kernekomponenter af Cardlays platform:

Card Management - en brugervenlig grænseflade til at forvalte alle virksomhedskort i realtid. I stand til øjeblikkeligt at udstede, oplade, blokere og centralstyre alle betalingskort (fysiske og virtuelle).

- en brugervenlig grænseflade til at forvalte alle virksomhedskort i realtid. I stand til øjeblikkeligt at udstede, oplade, blokere og centralstyre alle betalingskort (fysiske og virtuelle). Virksomhedskunde-app . - den mobile front for virksomheds-kortindehavere og frontlinjen for digital assistance og service til brugere . Cardlays intuitive mobiloplevelse omfatter transaktionsberigelse, rapportering af udgifter og kilometertal, digitale kvitteringer, kortaktivering/blokering, øjeblikkelige meddelelser og meget mere.

. - den mobile front for virksomheds-kortindehavere og frontlinjen for digital assistance og service til brugere . Cardlays intuitive mobiloplevelse omfatter transaktionsberigelse, rapportering af udgifter og kilometertal, digitale kvitteringer, kortaktivering/blokering, øjeblikkelige meddelelser og meget mere. Rejseudgiftforvaltning (Travel Expense Management -TEM) - tilbyder en realtidsoversigt over samtlige virksomhedsudgifter fra alle kortindehavere i en virksomhed. Plug-and-play løsningen til udgiftsforvaltning (Expense Management - EM) skaber en helt automatiseret udgiftsforvaltningsproces i realtid og dataintegration til virksomhedsressourcesystemer.

- tilbyder en realtidsoversigt over samtlige virksomhedsudgifter fra alle kortindehavere i en virksomhed. Plug-and-play løsningen til udgiftsforvaltning (Expense Management - EM) skaber en helt automatiseret udgiftsforvaltningsproces i realtid og dataintegration til virksomhedsressourcesystemer. VATTAX - gør det muligt for brugere automatisk at få refunderet europæisk moms direkte fra kortindehaver-appen gennem samarbejdet med Vattax (kvalitetssikret af PwC). Det har traditionelt set været svært, tidskrævende og konsekvent undgået - og dermed været dyrt for organisationer.

Cardlay stiller også en online-portal til rådighed til omfattende træning, guider og eksempler på go-to-market, onboarding og support for at assistere banker og kortudstedere med platform- implementering.

Milepæle

Cardlays resultater omfatter:

Samarbejde med FIS

Samarbejde med Mastercard

Samarbejde med Eurocard

Digitale tilbud til eksisterende og nye virksomhedskunder i 28 europæiske lande

Snarlig indgåelse af en vigtig samarbejdsaftale med et førende ERP- system på verdensplan

Om Cardlay

Med sit erfarne team i Danmark er Cardlay en strategisk partner for banker, kortudstedere og -behandlere i den digitale transformationsproces. Cardlay gør det muligt for white-label partnere at styrke digitale kundeforhold og forblive relevante i en ny æra med digital bankvirksomhed. Ud over GPT, som ligger i USA, understøttes Cardlay også af de førende skandinaviske venturekapitalinvestorer Seed Capital, SEB Venture Capital og PreSeed Ventures.

