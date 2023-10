Glooko annoncerer partnerskab med den algoritmedrevne insulindoseringsvirksomhed Hedia

Samarbejde giver diabetikere personlig pleje

PALO ALTO, Californien, 11. april 2023 /PRNewswire/ -- Glooko, Inc., annoncerede i dag et nyt globalt partnerskab med Hedia, der integrerer sin teknologi i Glookos diabetesadministrationsplatform til sundhedsudbydere og diabetikere. Samarbejdet giver en interoperabel løsning, der samler forbundet pleje, fjernovervågning af patienter og digitale behandlingsteknologier, for at forbedre adgangen for personer med type 1- og type 2-diabetes, der har brug for rådgivning om dosering af bolus insulin.

Med Glookoplatformen har patienterne i øjeblikket mulighed for at dele deres diabetesdata med deres sundhedspersonale, herunder blodglukosemålinger, insulindoser, mad og kulhydrater, træningsaktivitet, blodtryk og vægt. Med integrationen af Hedia Diabetes Assistant kan diabetikere modtage rådgivning om dosering af bolus insulin, hvilket giver personlig pleje og formindsker byrden ved manuel beregning af nødvendige insulindoser. Når den integrerede løsning bruges sammen med tilsluttede insulinpenne*, giver den desuden en høj grad af synlighed for sundhedspersonale, der administrerer patienter i behandling med flere daglige injektioner (MDI). Denne integration forbedrer funktionerne i Glookos fjernovervågning af patienter (RPM - Remote Patient Monitoring) og understøtter virtuelle konsultationer for patienter i behandling med flere daglige injektioner.

"Vi er meget glade for at arbejde sammen med Hedia, om at tilbyde denne algoritmedrevne innovation til personlig sundhedspleje for diabetespatienter og deres sundhedsteam", udtalte Russ Johannesson, administrerende direktør for Glooko. "De robuste kliniske data, der understøtter Hedias effektivitet, viser, at dette kan være et egnet alternativ for patienter, der ikke har tilgang til insulinpumper. Dette partnerskab viser, hvordan interoperabilitet giver diabetikere de optimale værktøjer til at lette administrationen af deres tilstand og forbedre sundhedsresultaterne, f.eks. stabiliteten af blodglukoseniveauerne."

Peter Lucas, administrerende direktør for Hedia, sagde: "Vi er begejstrede over at kalde Glooko, som er en virksomhed med sådan et omfattende klinisk netværk, vores partner indenfor digital sundhed. Udover vores stærke kliniske dokumentation er et af de vigtigste spørgsmål, vi tager i betragtning i opbygningen af vores teknologi, overholdelse af lovgivning og cybersikkerhed. Glooko har vist deres styrke på disse områder med flere tredjepartscertifikater, og det er en vigtig drivkraft bag vores partnerskab. Hedias betegnelse for medicinsk udstyr i klasse IIb sikrer, at de bedste løsninger leveres til patienter og deres plejeteam."

Den første europæiske lancering af integrationen forventes i fjerde kvartal af 2023 og første kvartal af 2024.

*Den tilsluttede pen fås kun i EU.

Om Glooko

Glooko forbedrer sundhedsresultaterne for personer med kroniske lidelser gennem en personlig, intelligent og forbunden behandlingsplatform. Vores gennemprøvede teknologier gør livet bedre, ved at forandre forholdet mellem patienter og behandlere, fremme patienters involvering og overholdelse af behandling via digital behandling og øget hastigheden af kliniske forsøg. Glooko er globalt implementeret i over 30 lande og på mere end 8.000 klinikker.

Om Hedia

Hedia er en førende digital terapeutisk virksomhed indenfor diabetes, der er engageret i at hjælpe personer med insulinkrævende diabetes med at få kontrol over deres tilstand. At gøre livet lettere for diabetikere har været drivkraften fra begyndelsen af opbygningen af Hedia Diabetes Assistant, og løsningen er i dag tilgængelig i 11 lande. Baseret på den enkelte diabetikers vaner og personligt tilpassede input, genererer vores diabetesapp insulinanbefalinger ved at tage mange aspekter af diabetesadministrationen i betragtning - f.eks. registrering af blodglukosemålinger, registrering af aktivt insulin, måling af kulhydrater, beregning af en insulindosis, overblik over aktivitet, og registrering af blodketoner.

