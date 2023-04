Glooko kündigt Partnerschaft mit Hedia an - den Entwicklern des Insulin-Dosieralgorithmus

Zusammenarbeit bietet Menschen mit Diabetes eine individuelle Versorgung

PALO ALTO, Kalifornien, 11. April 2023 /PRNewswire/ -- Glooko Inc. kündigte heute eine neue globale Partnerschaft mit Hedia an. Dieser Zusammenschluss führt dazu, dass Hedias Technologie in Glookos Plattform für Diabetesmanagement für Praxen/Kliniken und Menschen mit Diabetes integriert wird. Die Zusammenarbeit führt zu einer interoperablen Lösung, durch die vernetzte Versorgung, Patientenbetreuung aus der Ferne und digitale Therapietechnologien vereint werden. Dadurch wird der Zugang für Patienten mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes, die Dosierungsangaben für Bolusinsulin benötigen, verbessert.

Mit der Glooko-Plattform haben Patienten derzeit die Möglichkeit, ihre Diabetesdaten mit ihren Gesundheitsdienstleistern zu teilen, darunter Blutzuckermesswerte, Insulindosen, Nahrungsmittel und Kohlenhydrate, körperliche Aktivität, Blutdruck und Gewicht. Durch die Integration des Hedia Diabetes Assistant erhalten Menschen mit Diabetes eine Dosierungsempfehlung für Bolusinsulin. Dies ermöglicht eine individuelle Versorgung und sorgt für einen geringeren manuellen Berechnungsaufwand der erforderlichen Insulindosen. Darüber hinaus verbessert die integrierte Lösung in Verbindung mit smarten Insulinpens* die Sichtbarkeit für Praxen/Kliniken, die Patienten betreuen, die mehrfach täglich Insulininjektionen benötigen. Diese Integration verbessert Glookos Möglichkeiten der Betreuung der Patienten von zu Hause aus und unterstützt virtuelle Termine für Patienten, die mehrfach täglich Insulininjektionen benötigen.

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Hedia diese algorithmusgesteuerte Innovation für eine individuelle Gesundheitsversorgung für Menschen mit Diabetes und deren Gesundheitsteams anbieten zu können", so Russ Johannesson, CEO von Glooko. „Die robusten klinischen Daten, die die Wirksamkeit von Hedia belegen, zeigen, dass dies eine mögliche Alternative für Patienten sein könnte, die keinen Zugang zu Insulinpumpen haben. Diese Partnerschaft zeigt, wie die Interoperabilität Menschen mit Diabetes die optimalen Hilfsmittel zur Verfügung stellt, um die Behandlung ihrer Erkrankung zu erleichtern und die gesundheitlichen Perspektiven wie die Stabilität des Blutzuckerspiegels zu verbessern."

Peter Lucas, CEO von Hedia, sagte: „Wir freuen uns, Glooko, ein Unternehmen mit einem so umfangreichen klinischen Netzwerk, als Partner im Bereich digitale Gesundheit bezeichnen zu können. Zusätzlich zu unseren fundierten klinischen Daten sind die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Cybersicherheit zwei der wichtigsten Punkte, die wir bei der Entwicklung unserer Technologie berücksichtigen. Glooko hat seine Stärke in diesen Bereichen mit mehreren Drittanbieter-Zertifizierungen unter Beweis gestellt, und das ist ein wichtiger Faktor für unsere Partnerschaft. Die Kennzeichnung von Medizinprodukten der Klasse IIb durch Hedia stellt sicher, dass den Patienten und ihren Behandlungsteams die besten Lösungen zur Verfügung stehen."

Die europäische Markteinführung der Integration wird für das vierte Quartal 2023 und das erste Quartal 2024 erwartet.

*Die Funktion der verbundenen Pens ist nur in der EU verfügbar.

Über Glooko

Glooko verbessert die gesundheitlichen Perspektiven von Menschen mit chronischen Erkrankungen durch eine personalisierte, intelligente und vernetzte Versorgungsplattform. Unsere bewährten Technologien sorgen für bessere Lebensqualität, indem sie die Verbindung zwischen Patienten und Anbietern revolutionieren, die Patientenbindung und Therapietreue über digitale Therapeutika fördern und klinische Studien beschleunigen. Glooko ist weltweit in mehr als 30 Ländern und an über 8.000 klinischen Standorten vertreten.

Über Hedia

Hedia ist ein führendes Unternehmen für digitale Therapeutika im Bereich Diabetes und hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen mit insulinabhängigem Diabetes dabei zu helfen, ihre Erkrankung unter Kontrolle zu bringen. Der Anreiz für die Entwicklung des Hedia Diabetes Assistant war es, das Leben mit Diabetes zu erleichtern. Die Lösung ist heute in 11 Ländern verfügbar. Basierend auf den Gewohnheiten der einzelnen Person mit Diabetes und personalisiertem Input generiert unsere Diabetes-App Insulinempfehlungen, die viele Aspekte des Diabetesmanagements berücksichtigen – wie die Aufzeichnung der Blutzuckermesswerte, den Überblick über das aktive Insulin, die Messung von Kohlenhydraten, die Berechnung einer Insulindosis, den Überblick über Aktivitäten und das Aufzeichnen von Blutketonen.

