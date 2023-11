GoMining løfter sløret for avanceret North NFT Collection

SINGAPORE, 28. juli 2023 /PRNewswire/ -- Goldmining bruger deres store erfaring siden 2017 og viser vejen indenfor bitcoin mining og giver brugerne en nem og brugervenlig service. Nu har virksomheden lanceret den såkaldte North Collection .

GoMining's NFT Collection Look: A digital NFT miner that represents the North, where their data centers are based

Virksomhedens NFT-samlinger giver brugerne daglige bitcoin-belønninger med deres udstrakte flåde af rigtigt udstyr over hele verden. De bygger på succesen efter den høj anerkendte East NFT Collection og denne seneste lancering er den næste del af en serie af kryptokunst, som er helliget forskellige regioner. GoMinings friske nye North NFT Collection er inspireret af tre hovedreferencer: den kritiske rolle for lave temperaturer i minedrift, den tilbageholdenhed og robusthed, som findes i de nordlige områder, og den modstandsdygtighed, som driver deres foretagender. Disse referencer blev grundstenen i samlingens fængende billeder og er hovedprincipperne bag GoMinings innovative tilgang til bitcoin-mining.

GoMinings nye NFT-serie udkommer på Binance Smart Chain og bruger BEP-20-standarden til sømløs integration og tilgængelighed. Med en imponerende energi-rating på 35 W/TH giver disse NFT'er den hurtigste tilbagebetalingsperiode for ejerne. NFT'erne giver ydermere et bredt udvalg af computerkapaciteter fra 1 til 128 Th/s, hvilket understøtter forskellige mining-krav og præferencer.

GoMining har opnået bemærkelsesværdig vækst på to år. Platformen har udbetalt mere end 2.000 BTC til brugerne, udstedt 20.000 NFT'er øget deres generelle hashkraft fra 100.000 TH/s til forbløffende 2.359.877 TH/s. Denne eksplosive vækst viser projektet utrolige succes og forpligtelse til innovation indenfor kryptovaluta og NFT'er.

Ifølge GoMinings administrerende direktør Mark Zalan gør virksomheden alt for at kunne tilbyde en bred vifte af muligheder til dens brugere, hvilket viser dens bæredygtighed og forpligtelse til transparens. "Vi har været i gang i over to år og har tilbudt konsekvente belønninger til vores brugere på en daglig basis. Alle vores indsatser handler om at vise den konkrete infrastruktur bag produktet - i dette tilfælde ægte udstyr med datacentre i forskellige områder som f.eks. Norge."

GoMining forpligter sig fortsat til at introducere opdaterede versioner af deres NFT'er, som er udtænkt på en original måde for at give nemmere adgang til bitcoin mining. Alle NFT-samlinger, som det berømte samarbejde med MMA-stjernen Khabib Nurmagomedov , kombinerer visuelt spektakulære designs med ægte computergenereret kraft og giver deres ejere vedvarende mining-fordele.

Den nye North samling fås her .

KONTAKT: pr@gomining.com