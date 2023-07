GoMining julkaisee huippuluokan North NFT Collectionin

SINGAPORE, 28. heinäkuuta 2023 /PRNewswire/ -- GoMining hyödyntää laajaa kokemustaan vuodesta 2017 alkaen ja näyttää tietä muille bitcoin-louhinnassa tarjoamalla käyttäjille vaivatonta ja käyttäjäystävällistä palvelua. Nyt yhtiö on ottanut käyttöön niin kutsutun North Collectionin .

GoMining's NFT Collection Look: A digital NFT miner that represents the North, where their data centers are based

Yhtiön NFT-kokoelmat tarjoavat päivittäisiä bitcoin-palkintoja niiden haltijoille, ja sen huomattavan kokoinen todellisten laitteiden arsenaali on asennettuna ympäri maailmaa. Tämä viimeisin julkaisu jatkaa yrityksen menestyksekästä putkea arvostetun East NFT Collectionin jälkeen, ja se on seuraava erä sarjassa salaustaidetta, joka on omistettu eri alueille. GoMiningin tuore North NFT Collection saa inspiraationsa kolmesta keskeisestä piirteestä: matalien lämpötilojen kriittisestä roolista louhintalaitteiden toiminnassa, pohjoisten alueiden pidättäväisyydestä ja joustavuudesta sekä sisusta, joka ajaa pohjoismaalaisia pyrkimyksissään eteenpäin. Nämä ominaispiirteet toimivat perustana kokoelman kiehtoville kuville, jotka heijastavat GoMiningin innovatiivisen lähestymistavan taustalla olevia perusperiaatteita bitcoin-louhinnassa.

GoMiningin uusi NFT-sarja julkaistaan Binance Smart Chainissa, ja se hyödyntää BEP-20-standardia saumattomaan integrointiin ja saavutettavuuteen. Näiden NFT:iden vaikuttava energiatehokkuusluokitus on 35 W/TH, ja se takaa haltijoille nopeimman takaisinmaksuajan. Lisäksi NFT:t tarjoavat monipuolisen valikoiman laskentatehovaihtoehtoja, jotka vaihtelevat välillä 1–128 TH/s ja sopivat erilaisiin louhintavaatimuksiin ja mieltymyksiin.

Hieman yli kahdessa vuodessa GoMining on saavuttanut merkittävää kasvua. Alusta on jakanut haltijoille yli 2 000 BTC:tä, myöntänyt 20 000 NFT:tä ja nostanut kokonaishashtehonsa 100 000 TH/s:stä hämmästyttävään 2 359 877 TH/s:ään. Tämä eksponentiaalinen kehitys osoittaa projektin valtavan menestyksen ja sitoutumisen innovaatioihin kryptovaluutta- ja NFT-avaruudessa.

GoMiningin toimitusjohtajan Mark Zalanin mukaan yritys tekee kaikkensa tarjotakseen laajan valikoiman vaihtoehtoja haltijoilleen, mikä osoittaa sen kestävyyden ja läpinäkyvän lähestymistavan. "Olemme toimineet yli kaksi vuotta ja tarjonneet omistajillemme jatkuvia palkkioita päivittäin. Kaikki ponnistelumme tähtäävät konkreettisen infrastruktuurin avaamiseen tuotteen takana - tässä tapauksessa todellisiin laitteisiin, joilla on datakeskuksia eri alueilla, kuten Norjassa."

GoMining on edelleen omistautunut tarjoamaan päivitettyjä versioita NFT:istään, jotka alun perin suunniteltiin helpottamaan pääsyä bitcoin-louhintaan. Kaikki NFT-kokoelmat, kuten tunnettu yhteistyö MMA-tähti Khabib Nurmagomedovin kanssa , yhdistävät visuaalisesti upeat mallit todelliseen laitteiden tuottamaan laskentatehoon ja tarjoavat omistajilleen jatkuvia louhintapalkintoja.

