ICBA: WHO og FAO fosrikrer endnu en gang: Aspartam er sikkert

WASHINGTON, 14. juli 2023 /PRNewswire/ -- Fødevare og drikkevarer, der er sødet med aspartam, er sikre. Det er konklusionen, der publiceres i dag (torsdag) af verdenssundhedsorganisationer WHO og FN's fødevare- og landbrugsorganisation FAO.

WHO's og FAO's fælles ekspertkommission vedrørende tilsætningsstoffer til fødevarer (JECFA) har gennemgået årtiers forskning af høj kvalitet samt konkrete forbrugsdata fra verden, og har fastsat et accepteret dagligt indtag (ADI), hvormed aspartam kan indtages på sikker vis i løbet af et helt liv.

ICBA's direktør Kate Loatman roste WHO og FAO for resultatet, og tilføjede følgende kommentar:

"Denne definitive konklusion fra verdens førende eksperter i fødevaresikkerhed bekræfter endnu en gang, at aspartam er sikkert. Efter grundigt gennemgang bekræfter dette markante resultat fra WHO og FAO endnu en gang vores tillid til aspartams sikkerhed, og det kommer til at spille en central i informationen til forbrugerne, når de overvejer samtlige muligheder for at reducere sukker og kalorier i det, vi indtager.

JECFA's overordnede konklusion, at aspartam er sikkert, bygger på en overbevisende mængde af videnskabelige beviser fra mere end fire årtier, samt på positive afgørelser fra fødevaresikkerhedsmyndigheder i flere end 90 lande."

Som kommentar til en samtidig udtalelse fra International Agency for Research on Cancer (IARC), som oprindeligt blev lækket den 29. juni, udtaler Loatman følgende:

"IARC, som ikke er en fødevaresikkerhedsmyndighed, har nu officielt indrømmet, at aspartam ikke udgør en støre risiko end aloe vera og hundredvis af andre stoffer, som IARC placerer i samme kategori, baseret på beviser, som IARC selv kalder for 'begrænsede' og 'mindre end tilstrækkelige.'

Selvom IARC's lækkede udtalelse kan have gjort forbrugerne unødigt forvirrede med dens sensationelle spekulationer, har IARC allerede henvist til WHO og FAO's fælles ekspertkomité - som netop endnu endnu en gang har fundet, aspartam er sikkert - som den ansvarlige verdensomspændende autoritet i forhold til at foretage en omfattende vurdering af, hvorvidt det er sikkert at indtage aspartam."

Om International Council of Beverages Associations: ICBA er en NGO grundlagt i 1995, som repræsenterer producenter af ikke-alkoholiske drikkevarer i hele verden. Medlemmer af ICBA omfatter nationale og regionale brancheorganisationer for drikkevarebranchen samt internationale drikkevarevirksomheder, som har aktiviteter i flere end 200 lande og territorier, og som producerer, distribuerer og sælger et udvalg af ikke-alkoholiske drikkevarer med og uden brus, herunder sodavand, sportsdrikke, energidrikke, vand på flaske, smagssat eller smagsforstærket vand, drikkeklare te og kaffedrikke, 100 % frugt- eller grøntsagsjuice, nektar eller juicedrikke samt mælkebaserede drikkevarer. For yderligere information, se: https://www.icba-net.org/

SOURCE International Council of Beverages Associations